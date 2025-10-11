"Portiamo i robot a lezione dalle api". Intelligenza artificiale, basta con la paura

Giorgio Vallortigara abbatte le barriere fra scienza e letteratura e firma un romanzo – Desiderare (Marsilio) – che lui presenta come “thriller metafisico” e nel quale propone, pagina dopo pagina, piccole questioni di fisica, biologia, fisiologia incastonate nella trama, in un impasto davvero originale. Neuroscienziato di lungo corso, docente all’Università di Trento, Vallortigara sarà oggi a BergamoScienza per discutere con Gianvito Martino sulla natura del pensiero, in un dialogo intitolato “L’evoluzione del pensiero, dalle api ai robot”.

Professor Vallortigara, che c’entrano le api? "C’entrano, perché lo studio delle api, dei moscerini e di altri animali simili, ha rivelato che sistemi nervosi con un numero di neuroni molto piccolo sono capaci di prestazioni cognitive del tutto sorprendenti. Le api per esempio hanno la capacità di comprendere la nozione di numero, possono fare operazioni aritmetiche e anche astrarre dal continuo al discreto. Questi piccoli cervelli ci aiutano a capire gli elementi costitutivi dei processi del pensiero, cosa molto importante per lo sviluppo della biorobotica".

Dal micro delle api, al macro dell’intelligenza artificiale. Che cosa ci aspetta? "Al momento attuale i sistemi di intelligenza artificiale, come tutti sanno, sono basati su calcoli statistici, e quindi mancano di una piena comprensione di quel che fanno: chiamarli intelligenti è una specie di simpatico eufemismo. Sono straordinariamente efficienti e utili, protesi cognitive che dobbiamo imparare a usare al meglio, però non sono propriamente intelligenti dal punto di vista di un biologo. Nello stesso tempo, poiché io sono un materialista e penso che le attività mentali siano il prodotto dei processi fisico-chimici che avvengono nel sistema nervoso, non credo che ci sia una impossibilità di principio per la costruzione di macchine autenticamente intelligenti, capaci cioè di cogliere il significato e non solo la sintassi di quello che fanno. È solo una questione di tempo".

È una prospettiva che spaventa molti. Lei ne ha paura? "No, io no, nel senso che faccio mio il principio, credo fosse di Marie Curie, secondo il quale “nella vita non c’è nulla di cui avere paura, ci sono solo cose da conoscere e comprendere”. D’altra parte nella storia umana gli sviluppi tecnologici sono sempre stati accompagnati da ansie e perplessità. Platone lamentava che l’invenzione dei libri avrebbe compromesso nelle persone i processi della memoria e ci fu chi si strappò le vesti per l’invenzione della stampa, e così via. Poi abbiamo visto che tutte queste tecnologie sono state molto utili per gli esseri umani".

Veniamo a Desiderare. Perché un romanzo? Che cosa non riusciva a dire con altri formati? "Ci sono due aspetti. Il primo è che quando scrivi libri di divulgazione scientifica hai sempre il dubbio su quanto tu riesca a suscitare emozioni nel lettore. Negli ultimi anni coi miei saggi ho cercato di scrivere libri di scienza che avessero caratteristiche narrative. Il passaggio al romanzo è stato in un certo senso un atto dovuto, legato a un po’ di invidia per artisti e scrittori, che riescono a toccare il cuore degli altri in una maniera che è più difficile raggiungere per chi scrive di scienza. L’altra ragione è che c’è un momento nella carriera, quando si diventa un po’ anziani, in cui ti rendi conto che ci sono tante cose che pensi di aver capito in qualche modo oscuro, ma che non possono essere comunicate in maniera efficace attraverso gli strumenti propri del sapere scientifico. E allora, siccome ti sembra, a torto o a ragione, che queste intuizioni così personali siano o possano essere interessanti per un lettore, cerchi di comunicarle nella forma di una storia, di un romanzo".

Che cosa voleva comunicare, in particolare, con Desiderare? "Nel romanzo ci sono diversi temi che sono per me altrettanti crucci, o almeno motivi di riflessione, e che spero di aver trattato in forma non didascalica. Uno, naturalmente, è il tema della coscienza, che mi appassiona tantissimo. Mi riferisco a quella specie di iato, di separazione che c’è tra la descrizione del mondo che noi diamo come scienziati, e che comprende anche la descrizione del sistema nervoso e del cervello come eventi di tipo fisico-chimico, e la nostra esperienza diretta come persone. Provare emozioni, vedere le cose, sentire le voci, odorare i profumi, sono tutte cose che hanno una qualità: questa qualità al momento non riusciamo a spiegarla in maniera compiuta con gli strumenti del sapere scientifico. Un altro tema importante è quello dell’identità personale e cioè che cosa ci rende nel tempo le stesse persone a dispetto del cambiamento. È una questione legata al tema della memoria, che nel romanzo è un altro aspetto cruciale".

Quali sono i libri “narrativi” di scienza che ama di più? "Uno è La doppia elica di James Watson (Garzanti), che ha un incipit degno di un grande romanzo: “In vita mia non ho mai visto James Crick in vena di modestia”. Sono i due scienziati che scoprirono la struttura del DNA. L’altro è Il gene egoista di Richard Dawkins (Mondadori), un libro pieno di idee, scritto con grande qualità linguistica e narrativa. E poi c’è un libro, sul versante letterario, che menziono anche nel mio romanzo: è Atlante occidentale (Einaudi) di Daniele Del Giudice, l’autore che più di tutti è stato capace di raccontare la scienza in maniera non didascalica".