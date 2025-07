Porretta capitale del soul. Passioni contemporanee

È in Emilia Romagna la capitale internazionale della musica soul. Dal 24 al 27 luglio Porretta Terme ospita nel Rufus Thomas Park, il Porretta Soul Festival, che da qualche decennio, con la direzione artistica di Graziano Uliani, porta nel bellissimo borgo i protagonisti assoluti di questa scena che ha ispirato il miglior pop contemporaneo e continua a essere straordinariamente vitale, coniugando ampie melodie, pura sensualità e ricerca di una dimensione dello spirito. Tensioni che si mescolano e creano talenti che rileggono il soul delle origini con rispetto filologico e passione contemporanea.

Un cartellone vastissimo, che rende Porretta un ‘distretto soul’ dove questi artisti, spesso molto noti, vivono una vita da ‘locali’, accolti, coccolati, diventano parte del luogo, dando vita spesso anche a jam session, concerti improvvisati che affiancano il programma ufficiale. "Per quasi quattro decenni, Porretta ha celebrato la musica di Memphis. Riconoscere ufficialmente questa relazione come città gemellate ha senso. Questa partnership onora i nostri legami condivisi e sono sicuro che lavorando insieme, possiamo continuare a ispirare ed elevare entrambe le nostre città attraverso il linguaggio universale della musica", ha detto Paul Young, il sindaco di Memphis, la città che è la casa del soul originale, gemellata con Porretta.

E proprio da Memphis arriva la Memphis Music Hall of Fame Band, formata dai più virtuosi musicisti americani che praticano questo linguaggio e che accompagneranno sotto la direzione del tastierista Kurt ’KC’ Clayton, Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox, Carlos Strong, Jonté Mayon e Lil Rounds, giovani selezionati appositamente per il festival emiliano. La rappresentanza di Memphis comprende anche John Nemeth con i suoi Blue Dreamers, appena nominati ai Blues Music Awards come ’Band of the Year’ e Jerome Chism che presenterà un ’Tribute To Wilson Pickett’ in memoria dei sessant’anni in cui il cantante nel maggio 1965, sbarcò a Memphis per registrare ’In The Midnight Hour’ insieme a Booker T. & the M.G.’s e ai Memphis Horns, diventato uno dei capolavori della soul music.

Spazio anche alla scena irlandese, nazione dove questa musica ha trovato le sue migliori espressioni creative in Europa, con il cantante Andrew Strong, già star nel film ’The Commitments’, affiancato da Dublin Soul (Eamon Flynn tastiere e Conor Brady chitarra) e sostenuto dalla sua orchestra. Il 27, alle 11, nella Chiesa dei Cappuccini, emozioni assicurate con le voci del Revelation Gospel Choir. Info, www.porrettasoulfestival.it

Pierfrancesco Pacoda