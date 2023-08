Pordenonelegge su Caproni e Heaney

Pordenonelegge diventa casa della poesia: dal 13 al 17 settembre cinque giorni con oltre 60 voci italiane e internazionali. Il programma include quest’anno un affettuoso omaggio al grande poeta del Novecento Giorgio Caproni, con la presentazione in anteprima dei Registri di classe in uscita per Garzanti, e un altro importante spazio dedicato all’irlandese Seamus Heaney, Premio Nobel per la Letteratura 1995, una delle figure novecentesche che meglio hanno saputo interpretare la relazione con i luoghi e con la memoria.