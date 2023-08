Pordenonelegge diventa casa della poesia E omaggia Caproni

Pordenonelegge diventa casa della poesia, dal 13 al 17 settembre: per l’edizione 2023 è previsto il più vasto cartellone di sempre con oltre 60 voci italiane e internazionali, novità editoriali, riletture di classici, omaggi ai maestri, attenzione ai giovani e più di 30 incontri e discussioni sul mondo poetico, oltre alla Libreria della poesia con oltre 3mila titoli inclusi gli "introvabili". Promosso da Fondazione Pordenonelegge.it a cura del direttore artistico Gian Mario Villalta con Roberto Cescon, il programma poesia della 24ª Festa del Libro include un omaggio a uno dei puù grandi poeti del Novecento, Giorgio Caproni (foto in alto), con la presentazione in anteprima dei Registri di classe in uscita per Garzanti, pubblicazione a cura della saggista Nina Quarenghi. E un altro grande omaggio di Pordenonelegge è dedicato al poeta irlandese Seamus Heaney, Premio Nobel per la Letteratura 1995, una delle figure novecentesche che hanno saputo interpretare la relazione con i luoghi e la memoria.

Fra i nomi in cartellone spicca quello della poetessa rumena Ana Blandiana, tradotta da Bruno Mazzoni, con la raccolta Variazioni su un tema dato (Donzelli). Nel rush finale della proclamazione del vincitore farà tappa a Pordenonelegge il Premio Strega Poesia – promosso per la prima volta dalla Fondazione Bellonci – con i cinque finalisti: Silvia Bre, Umberto Fiori, Vivian Lamarque, Stefano Simoncelli, Christian Sinicco. Vivian Lamarque è anche la vincitrice del terzo Premio Saba Poesia, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste con Fondazione Pordenonelegge.it.