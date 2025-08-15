Pontedilegno-Tonale. Musica maestro!. Dialoghi sul futuro

di Raffaella ParisiProsegue l’intenso programma a Pontedilegno - Tonale con musica, cultura e spettacoli dai concerti del Water Music Festival con il rock party il 23 agosto a quelli di ’Alba in quota’ il 21 sul Ghiacciaio Presena. Il Water Music Festival, la rassegna che, attraverso la musica, con intensi concerti sui laghi di alta montagna, mira a sensibilizzare sull’importanza dell’acqua come bene primario e risorsa da preservare termina il 23 agosto, con ingresso gratuito, con 5 ore di musica rock, dalle 12 alle 17 grazie alle diverse band che si alterneranno sul palco. Sarà possibile gustare le originali creazioni dei birrifici del territorio.

Il 21 agosto appuntamento per i mattinieri con ’Alba in quota’ sul Ghiacciaio Presena a quasi 3mila metri di altitudine e poi un concerto dal vivo con GnuQuartet.

Dal 20 al 23 agosto Ponte di Legno ospiterà la quarta edizione del festival ’Il Sentiero Invisibile’, manifestazione culturale che unisce grandi temi del presente a riflessioni sul futuro. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno tra il Palazzetto dello Sport e piazza XXVII Settembre.

Il programma prevede tre serate, giovedì 21 sarà protagonista lo storyteller sportivo Federico Buffa, venerdì 22 toccherà invece alla giornalista Giovanna Botteri, che affronterà il tema ’Guerra e Pace, secondo Donald Trump’, infine, ultima serata quella in programma sabato 23, con l’analista geopolitico Dario Fabbri sull’attualità dei conflitti mondiali e le nuove tensioni globali nel dialogo ’Perché il mondo brucia?’.