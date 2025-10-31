Alle Galapagos i pomodori sfidano Darwin: lo strano caso di evoluzione inversa

Roma, 31 ottobre 2025 – La natura ha stupito nel luogo simbolo dell'evoluzione stessa. A centinaia di chilometri dalla costa dell'Ecuador, nello splendido arcipelago delle Galapagos dove Darwin intuì il meccanismo della selezione naturale quasi due secoli fa, un piccolo pomodoro selvatico sembra aver riavvolto il nastro della propria storia genetica, compiendo 'un passo indietro' nell'evoluzione.

La pianta si chiama Solanum pennellii e ha attirato l'attenzione di un gruppo di ricercatori dell'Università della California-Riverside, impegnati in uno studio sugli alcaloidi, composti naturali che agiscono come pesticidi biologici. Durante le analisi, qualcosa non tornava: i campioni provenienti dalle isole più giovani, a ovest dell'arcipelago, producevano sostanze chimiche che non si riscontravano nei pomodori moderni da milioni di anni.

Confrontando questi esemplari con quelli delle isole più antiche, gli scienziati hanno scoperto che le piante orientali avevano un sistema di difesa 'attuale', mentre quelle occidentali sembravano essere tornate a uno stato primitivo. "Non è molto comune osservare un caso di evoluzione inversa", ha spiegato Adam Jozwiak, biochimico molecolare e coautore dello studio pubblicato su Nature Communications. "Forse le condizioni ambientali hanno spinto questi pomodori a tornare indietro. La natura è più flessibile di quanto pensassimo: non tutto procede in avanti".

I frutti 'antichi' si distinguono per un colore violaceo e per tralci più scuri. Ma la differenza vera è invisibile, nel loro dna. Analizzando oltre trenta campioni, i ricercatori hanno trovato un'impronta molecolare simile a quella delle melanzane, parenti strette nella grande famiglia delle Solanacee. I pomodori moderni avevano smesso di produrre quegli alcaloidi tossici, ma Solanum pennellii li ha in qualche modo riattivati.

L'origine del fenomeno potrebbe essere legata alla geologia delle isole: le più giovani, nate dal vulcanismo meno di mezzo milione di anni fa, sono povere di suolo e di nutrienti. In un ambiente tanto ostile, la pianta avrebbe forse riscoperto antiche difese per sopravvivere. Un piccolo "esperimento naturale" che ribalta una convinzione radicata nella biologia: la cosiddetta Legge di Dollo, secondo cui un tratto perduto non può ricomparire identico.

Eric Haag, biologo evoluzionista dell'Università del Maryland, osserva che il caso "rappresenta una sfida interessante" a quella legge, anche se parlare di evoluzione 'al contrario' resta fuorviante. "Dal momento che l'evoluzione non ha un obiettivo prestabilito, è problematico definirla in termini di avanti o indietro. Il cambiamento è semplicemente cambiamento".

Lo studio, oltre al valore simbolico di smentire in parte l'idea di un'evoluzione lineare, potrebbe avere implicazioni pratiche: capire come i geni ancestrali si riattivano potrebbe aiutare a progettare colture più resistenti, pesticidi naturali o persino nuovi farmaci.

Jozwiak non nasconde la fascinazione di fronte al paradosso darwiniano: "L'evoluzione è sempre guidata dall'ambiente e dalla competizione. Forse i tratti che un tempo erano perfetti per sopravvivere possono tornare utili quando le condizioni si ripetono".