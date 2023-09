Pomeriggio 5, il debutto di Myrta Merlino e l’omaggio a Barbara D’Urso: come è andata la prima puntata

Roma, 4 settembre 2023 – “Ciao Barbara, grazie”, così Myrta Merlino saluta Barbara D’Urso al fischio d’inizio oggi della nuova edizione di Pomeriggio 5 che dopo 15 anni cambia conduttrice e pubblico. “Voglio salutare una donna che per 15 anni ha portato avanti con successo questo programma”, rompe il ghiaccio la giornalista che dopo tanti anni è passata da La7 a Mediaset.

In pochi attimi Merlino è la nuova padrona di casa: a suo agio nel nuovo studio la conduttrice ha preso il timone del programma che svolta sulla cronaca, sugli approfondimenti e abbandona il trash: “Spero che questa diventi casa vostra, vi faccio una promessa: sarò sempre dalla vostra parte”. Tante storie da raccontare, promette Merlino “ma io oggi devo cominciare da una storia d’amore” quella di Amarena, l'orsa marsicana uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo.

Rita Dalla Chiesa tra gli ospiti, in scaletta ci sono i temi sulla violenza sulle donne anticipati da Merlino nei giorni scorsi: dallo stupro di branco a Palermo, a Giulia Tramontano uccisa dal suo compagno incinta di sette mesi.

Lo stupro di Palermo

Giuliana Zanza è l’inviata da giorni a Palermo sulle tracce di “Francesca”, nome di fantasia per indicare la ragazza violentata dal branco. Zanza ha parlato con l’amica accusata di averla lasciato sola Francesca e le strappa poche parole: “All’interno di quel gruppo c’era un ragazzo che conoscevo, mi fidavo, non c’era un pericolo imminente, non potevo immaginare quello che sarebbe accaduto”.

Il video della violenza lo girerà proprio l’amico di cui si fidava. I carnefici tutti giovanissimi: “Ho tre figli ventenni, non li difendete fate il loro male e quello della società” sottolinea Merlino e scatta un grande applauso dal pubblico.

Caivano

Entra in studio Claudio Amendola e il tema si sposta a Caivano, per parlare ancora di violenza sulle donne. E raccontare l'orrore, i mesi di abusi sulle due cuginette. Parlano le donne del quartiere, racconta l’insegnante di scuola primaria di una delle bimbe violentate: “Una bambina timida, molto dolce. L’ho seguito anche dopo, la cosa più brutta che mi devasta l’anima è che hanno additato in malo modo la sua famiglia”.

A camera bassa parla una delle mamme delle due vittime: “Mi sono sentita molto sola, voglio giustizia per mia figlia. Cosa spero per il futuro? Voglio andarmene da Caivano, cambiare vita con i miei figli”.

Rossana Cancellieri

Tra una pubblicità e l’altra, Merlino riprende il filo del racconto, mentre agli ospiti in studio si aggiunge Rossana Cancellieri “per questo mio primo pomeriggio 5 mi sono circondata di amici. Le prime sono sempre cariche di emozione. Questa non la dimenticherò mai", ha detto la giornalista che in apertura di programma ha assicurato "Dalla mia vita passata vi porterò il mio amore per questo lavoro, la mia passione. Vi racconterò la realtà con onestà, rigore e rispetto. E soprattutto sarò sempre dalla vostra parte". La mamma orsa uccisa, gli scontrini pazzi dell’estate, la puntata prosegue senza scossoni.

Il silenzio di Barbara

Silenzio social oggi per Barbara d’Urso per il debutto di Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice napoletana, che è molto attiva su Instagram, ieri in procinto di intraprendere un viaggio ha annunciato: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura…”. D’Urso non svela la meta, ma sembra pronta per un nuovo capitolo professionale: secondo i rumors l’ex volto di Canale 5 potrebbe partecipare alla prossima edizione di Pechino Express.