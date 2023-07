Pomellato celebra le sue origini con un omaggio a Milano Buccellati, tornano gli anni Venti

Alta moda e alta gioielleria in vetrina nella settimana dell’haute couture parigina che si è chiusa il 6 luglio scorso. Un binomio perfetto tra abiti da favola e gioielli insuperabili per valore e bellezza presentati l’anno con appuntamenti molto esclusivi. Da Pomellato, nello showroom parigino, un’alta gioielleria secondo il tocco contemporaneo e visionario del direttore creativo del brand che fa capo al Gruppo Kering, Vincenzo Castaldo. La collana da ammirare è quella con 128 spinelli di colori diversi, un collier che si fa ricordare per le sfumature delle pietre e la loro purezza.

"Questa collezione è un’ode a Milano, la città dove Pomellato è nato e dove sono tutti i laboratori. Celebriamo con quarta collezione la nostra identità, la gioielleria concepita in modo moderno come fosse un pret-à-porter di oro e brillanti con una forte relazione con le donne" racconta Castaldo, originario di Viareggio e in azienda da vent’anni. Quattro collezioni-instantanee che ricordano la città a cominciare da ’Vertical Landscapes’ coi pezzi unici strepitosi degli orecchini che ricordano il Bosco Verticale. Non mancano poi le pietre di luna grigia incastonate nel titanio per una collana futuribile, il nudo doppio, le tzavoriti verdi, le tanzaniti e i diamanti di 3 carati.

Ed ecco ancora le catene Pomellato sempre più seducenti, e anche genderless nel modello che si chiama proprio Milano. "In atelier lavorano dalle 15 alle 25 persone, tutti artisti-artigiani del gioiello – continua Castaldo – e con me ho dieci persone nello staff creativo. Per fare gli orecchini ispirati al Bosco Verticale ci sono voluti nove mesi di lavoro!".

Ancora una maison made in Milano nelle giornate dell’haute couture con la presentazione della collezione di alta gioielleria ’Mosaico’ di Buccellati, marchio fondato nel 1919 ora di proprietà del Gruppo Richemont da settembre 2019. Tutta la magnificienza ruota intorno alla collezione ’Bisanzio’ che si ispira all’archivio storico e alle creazioni anni Venti del fondatore Mario Buccellati, che poi sono state riprese dal figlio Gianmaria nel 1976 e oggi dal figlio di quest’ultimo Andrea che è direttore creativo.

Maria Cristina Buccellati, invece, è la responsabile della comunicazione e dell’immagine. "Sono io la nuova testimonial di Buccellati", racconta raggiante Talita von Furstemberg, 24 anni, nipote dell’indimenticabile Egon von Furstemberg. Su di lei brillano i collier a ’bavaglio’ con meraviglioso pavè di brillanti. Bracciali snodabili, collane bavaglio, orecchini pendenti e anelli cocktail fra le 50 creazioni presentate a Parigi.

"Ho pensato di guardare al passato per avere una forte ispirazione – spiega Andrea Buccellati – e i mosaici bizantini mi sono stati di grande aiuto: i fondi dorati, le decorazioni geometriche mai scontate, la stilizzazione, i colori e quella particolare luce che permea la superficie e la astrae. E’ una continua magia", conclude il direttore creativo. Eva Desiderio