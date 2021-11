I polpi, i calamari, i gamberi, i granchi sono talmente intelligenti e sensibili che il Regno Unito ha deciso di riconoscere ufficialmente questi animali come esseri senzienti, allineando la legge alla scienza consolidata sul tema.

L'emendamento all'Animal Welfare Sentience Bill mette decapodi e cefalopodi sullo stesso piano degli animali che hanno la spina dorsale. La base scientifica è data da oltre 300 studi della London School of Economics and Political Science.

"La scienza ora è chiara sul fatto che i decapodi e i cefalopodi possono provare dolore e quindi è giusto che siano coperti da questo fondamentale atto legislativo", ha dichiarato il ministro britannico per il benessere degli animali Lord Zac Goldsmith in una nota.

I cefalopodi come calamari e polpi e i decapodi come granchi e aragoste saranno quindi protetti dalla legislazione inglese sul benessere degli animali, già attiva anche in altri paesi europei come Norvegia, Svezia e Austria. Una tendenza in crescita sostenuta dalla scienza.





Le emozioni dei cefalopodi



Le straordinarie doti di polpi e seppie



Ma perché la decisione di appaiare creature invertebrate a vertebrati? Per la "sensibilità e la capacità di provare emozioni, come sensazioni di dolore, piacere, fame, sete, calore, gioia, conforto ed eccitazione", spiegano i ricercatori nel rapporto. Sono stati 8 gli aspetti presi in esame per 'misurare' la senzienza dei cefalopodi e decapodi, fra cui la capacità di apprendimento, la presenza di recettori del dolore e la loro connessione con il cervello. "Crostacei e cefalopodi sperimentano senza dubbio il mondo in modi estremamente diversi da noi", spiegano i ricercatori inglesi, "ma quel che importa è se possono avere un'esperienza cosciente di piacere e dolore." Negli anni la biologia ha raccontato l'incredibile intelligenza dei polpi e delle seppie, in grado di superare i test cognitivi progettati per i bambini. Questi animali acquatici provano dolore. I granchi son invece capaci di apprendere concetti per associazione, oltre che di soffrire. Queste capacità li rendono quindi degni di protezioni al pari di animali vertebrati: il rapporto accademico raccomanda di adottare misure per regolamentare le pratiche che possono ledere il benessere degli animali. Come ad esempio il divieto di decapitare i decapodi e la loro macellazione.