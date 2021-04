Non solo intrattenimento e svago, i podcast possono diventare dei veri e propri strumenti per approfondire argomenti scientifici e scoprirne peculiarità interessanti e curiosità inaspettate. Scopriamone 5 dedicati alla scienza, da ascoltare con lo smartphone (o su pc) in qualunque momento.



Questa è Scienza!

Questo podcast a cura di Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico, porta l’ascoltatore alla scoperta dei tanti modi in cui la scienza si interseca con la vita di tutti i giorni, regalando assolute “pillole” di curiosità in materie che possono sembrare molto complicate. Nelle puntate si parla di fisica, biologia, psicologia, medicina, chimica, matematica, ingegneria, filosofia e storia con un linguaggio semplice e alla portata di tutti.



Il cantico dei Quanti

Il podcast curato da Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice teatrale racconta in maniera semplice la fisica quantistica, facendo un percorso suggestivo tra le menti che l'hanno creata e le loro geniali intuizioni. Ogni episodio tratta di un argomento specifico – la costante di Planck, l’effetto fotoelettrico, il dualismo onda/particella ad esempio – con un focus sullo scienziato che ha avuto l’intuizione giusta e provando a far capire all’ascoltatore il principio che c’è alla base di molti fenomeni che osserviamo quotidianamente, molto spesso senza accorgercene.



VS - Verso lo spazio

Un podcast dedicato agli appassionati di astronomia e viaggi “spaziali” curato da Luca Perri e Adrian Fartade, divulgatori scientifici di spessore. In ogni puntata, con un linguaggio semplice e ironico, si analizzano fatti e curiosità sulle scoperte scientifiche e tecnologiche compiute dall’umanità sui temi che riguardano lo spazio. L’orbita terreste e quella lunare, l’atmosfera, le missioni spaziali del passato, del presente e del futuro: un mix perfetto per chi vuole conoscere e provare ad immaginare quello che ci aspetta nella “corsa verso l’universo”.



Dieci - Biologia

Questo podcast ha l’obiettivo di rispondere in modo semplice ma esaustivo ai grandi interrogativi che gli esseri umano si fanno in ambito biologico e scientifico. Cos’è e come è stato scoperto il DNA? E le cellule? Cosa sono i microbi? Come si possono usare le cellule staminali? Come funzionano gli antibiotici? Domande alle quali gli autori cercano di rispondere in ogni puntata del podcast, provando a far capire agli ascoltatori quali sono state le intuizioni geniali che hanno cambiato e migliorato la vita sulla terra per gli esseri umani.



Storie brutte sulla scienza

Un podcast molto originale – in otto episodi - dedicato a importanti scienziati che, nel corso degli anni, hanno rivoluzionato il mondo con le loro scoperte. Le loro vite e le loro intuizioni, in ogni puntata, vengono messe sottosopra, provando a raccontare quello che c’era dietro queste donne e questi uomini decisamente speciali. Aneddoti, paure, curiosità e, perché no, qualche lato oscuro di scienziati del calibro di Edison, Tesla, Lavoisier, Einstein, Galileo, Darwin, Marie Curie e Lazzaro Spallanzani raccontati con ironia.



