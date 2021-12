Roma, 26 dicembre 2021 - Il podcast dello storico Alessandro Barbero è il più ascoltato su Spotify in Italia nel 2021. Le 'Lezioni e Conferenze di Storia' dell'accademico torinese scono molto amati perché affrontano la storia in maniera avvincente, condita da tante interessanti curiosità. Dal Medioevo all'Età Contemporanea Barbero si distingue per essere il più popolare sulla piattaforma svedese in demand, favorito anche dalla sua motorietà televisiva dovuta alle collaborazioni con 'Superquark', e per i programmi 'Il tempo e la storia' e 'Passato e presente'.

Al secondo posto si piazzano il podcast di Fedez e Luis Sal con Muschio Selvaggio, il podcast che affronta temi di cultura e società con ospiti diversi. Terza la giornalista Mia Ceran con una rassegna di attualità politica, economica e culturale in 5 minuiti dal nome 'The Essential'.

Quarti i 'Demoni Urbani' Francesco Migliaccio. L'attore e doppiatore milanese racconta storie che provengono da tutto il mondo e che descrivono l'ordinaria, folle e semplice capacità del male di spingere le persone ad azioni violente.

In quinta posizione, 'Cose Molto Umane', che al contrario propone i racconti di Gianpiero Kesten, ex speaker di Radio Popolare, su esseri umani, scienza e mondo. Al sesto posto gli audio motivazionali dello youtuber Edoardo Braccini. 'EdoBraa', sui social, propone con successo il podcast di autoempowerment.

Settima posizione per 'Start - Le notizie del Sole 24 Ore'. Subito seguito dalla psicologa e sessuologa Leni con il suo 'Vengo anch'io' all'ottavo posto. Per un pubblico adulto, Leni racconta con serietà e ironia il sesso di oggi. Alla nona posizione si ride con 'Cachemire Podcast', di Edoardo Ferrario e Luca Ravenna.

Ultimi della top ten, ma saliranno, ci sono i napoletani di The Jackal con il podcast su Sanremo 2021, 'The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno', prodotto da Ciaopeople Studios per Spotify, che seguirà il festival canoro serata per serata, fino alla chiusura.