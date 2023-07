Pochi cantanti davvero originali

di

Pupo

Il 9 aprile 1860, l’editore e libraio francese Édouard-Léon Scott de Martinville registrò con il suo fonautografo la prima voce umana e la prima canzone della storia. Il brano si intitolava Au Clair de la Lune. Fu una vera rivoluzione ma, probabilmente, fu anche la “fine” dell’originalità della musica. Chiunque fosse arrivato dopo non sarebbe più stato totalmente originale. Tutti, anche i più grandi, da Elvis Presley (foto) a Prince, passando per i Beatles, i Rolling Stones, fino al nostro Lucio Battisti, avrebbero avuto sempre un riferimento precedente. La differenza, la parziale originalità l’avrebbe determinata solo il filtro e cioè la capacità di assimilazione e di restituzione che ogni artista, a modo suo, possiede. Oggi, secondo me, molti filtri di chi fa questo mestiere avrebbero bisogno di una bella ripulita.