Pochette, borse e cappelli in paglia, gli accessori perfetti per l’estate

Per l'estate 2023 ci sono diversi accessori sempre attuali e alla moda, come la pochette in paglia, ma non solo, ideali per fare molti abbinamenti diversi, adatti a differenti occasioni. La paglia, in particolare, piace perché è ottenuta da fibre vegetali e naturali, quindi rappresenta una soluzione sostenibile e rispettosa dell'ambiente. È un materiale rinnovabile e biodegradabile. E poi evoca subito la spiaggia, il mare, la campagna, i campi di grano. È delicata, quindi occorre tenerla lontano da fonti di umidità e trattarle con cura per mantenerle in buone condizioni nel tempo.

Pochette

Una pochette in paglia è una borsa piccola e piatta, di solito realizzata in fibra naturale di paglia, un materiale leggero, tipicamente estivo, spesso con trame intrecciate. Sono spesso usate per portare con sé, quando si va fuori, gli oggetti essenziali come il telefono, il portafoglio, le chiavi e qualche piccolo trucco come il rossetto e la matita. Sono ideali per le vacanze al mare, i festival estivi, i picnic o altre occasioni informali all'aperto. Le pochette realizzate in questo modo sono spesso usate come accessori estivi o per eventi informali, poiché trasmettono un senso di semplicità e freschezza. Possono essere realizzate in diverse forme (rettangolari, quadrate o circolari), provviste di una chiusura a zip o di una patta con bottone a pressione per tenere al sicuro gli oggetti all'interno. Spesso sono i dettagli a fare la differenza: tra le varianti disponibili, ci sono modelli a cui sono stati aggiunti ricami, perline, nappe, paillettes, perline, conchiglie o altri elementi decorativi.

Borse da spiaggia

Ecco un altro grande classico dell'estate accanto alle pochette in paglia. Le borse mare realizzate con lo stesso materiale sono di solito leggere e spaziose per contenere ciò che serve per una giornata al mare o in piscina, inclusi teli, solari e molto altro. Sono disponibili in diverse tipologie. Se si rimane nell’ambito degli accessori in paglia, le borse per la spiaggia o la piscina possono avere una simpatica forma a secchiello con chiusura a coulisse, adatte anche a una passeggiata. Per camminare sono pratiche anche le tracolline regolabili, che possono essere indossate, per l’appunto, a tracolla o a spalla. Sono pratiche e permettono di avere le mani libere mentre si cammina sulla spiaggia. Va detto che, per la spiaggia, potrebbero essere più indicate le borse a rete, traspiranti, perfette per la spiaggia perché consentono di far asciugare facilmente gli oggetti bagnati come costumi da bagno o asciugamani, o i borsoni in tela o in poliestere, resistenti all’acqua.

Cappelli

Sono uno degli accessori più indossati nelle giornate estive, disponibili in molti modelli e versatili. Una delle tipologie più note e classiche è quella Panama, con un bordo largo e una calotta a cupola. Questo tipo di cappello è originario del Sudamerica, realizzato con foglie intrecciate della toquilla, una pianta tropicale da cui viene ricavata la fibra naturale. Ma è piuttosto diffuso anche il Fedora, sempre con una calotta a cupola, ma un bordo più piccolo, da sfoggiare anche in occasioni un po’ più formali, seppure non eccessivamente eleganti. Il cappello a tesa larga è un must per l’estate, per proteggere testa, viso e collo dai raggi del sole. A volte la calotta è decorata con fiocchi, fiori, nastri e altri dettagli. Poi ci sono i modelli in stile cowboy e Far West, che danno subito un’aria wild, con tesa ampia e calotta appiattita.

Sandali

Stile, comfort e freschezza. I sandali in paglia, comodi e leggeri, permettono di fare anche lunghe camminate senza affaticare eccessivamente i piedi (anche se occorrono sentieri non impervi e strade non troppo accidentate, visto che sono calzature realizzate in una fibra naturale e delicata, come si è già visto). Aggiungono anche un piacevole tocco boho chic al proprio look.

Cinture

Tra i piccoli accessori che possono rifinire un outfit estivo ci sono anche le cinturine in paglia, che possono dare una nota più fresca e vivace al look, per definire la vita se si indossano abiti, gonne o pantaloni.

Abbinamenti

- Per un look classico in stile marinaro, si potrebbero abbinare un top o una blusa fresca e ariosa a righe bianche e blu o nere e bianche a una borsa da spiaggia o a una pochette in paglia. - Se piace di più lo stile boho-chic, basta indossare una gonna lunga, magari anche con stampe a fiori o motivi geometrici, con sandali in paglia intrecciata. - Per un look vivace e giocoso, si può abbinare un paio di pantaloncini corti o jeans a vita alta a una borsa a tracolla o una pochette in paglia, magari decorate con paillettes, perline e strass, ideali anche per un aperitivo al tramonto in riva al mare o per la discoteca in spiaggia. - Per un outfit con tocco etno-chic si possono indossare un top a spalle scoperte o a canotta abbinandoli a bracciali e orecchini pendenti in paglia.