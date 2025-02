Platinette di nuovo ricoverato, l’ictus e la lunga riabilitazione: il calvario di Mauro Coruzzi

Milano, 25 febbraio 2025 – Parla a fatica ma non ha perso la sua ironia Mauro Coruzzi, in arte Platinette, di nuovo ricoverato per accertamenti dopo l’ictus che lo ha colpito lo scorso marzo 2023. Un nuovo disturbo si è manifestato “poco prima di Sanremo”, spiega in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram dal suo letto di ospedale. Forse è stato il “volere divino”, a “farmi stare lontano dal festival”, scherza Platinette, “avrete notato la mia assenza”. Ne avrà per dure settimane “dopo andiamo a casa, spero. Ok?”. Nell’hashtag del post cita ‘La cura per me’, titolo della canzone di Giorgia al Festival.

Giornalista, conduttore radiofonico e autore tv, Coruzzi è diventato famoso nelle vesti della drag queen ‘Platinette’ con le ospitate nel Maurizio Costanzo Show e grazie al programma su Radio Deejay ‘Platinissima’. Si è sempre occupato di musica. Al Festival di Sanremo ha anche partecipato da concorrente in duetto con Grazia Di Michele nel 2015, l’anno in cui vinse Il Volo. Nella sua carriera ha pubblicato due album.

In tv raccontò del suo disturbo da alimentazione incontrollata che aveva imparato a gestire, perdendo anche molti chili. Poi nel 2023 l’ictus, accusato mentre era con il suo personale trainer. Se ne accorse perché all’improvviso non riusciva più a parlare. Arrivò in ospedale sulle sue gambe, non perse mai conoscenza, ma la capacità di parlare e camminare sì. Iniziò il lungo percorso di riabilitazione e logopedia. Fu ricoverato due mesi.

"Immagina di perdere da un giorno all'altro capacità che credevi tue: trovarsi all'improvviso senza riuscire a parlare, a muoversi, passando giorni e giorni in una completa oscurità del futuro - , ha lui stesso in un’intervista a Verissimo lo scorso 9 febbraio – Mi chiedevo: 'Anche se sopravvivo, cosa faccio?'. La mia vita è comunicazione. Mi sentivo un giocatore senza gambe". In questa occasione Coruzzi sembrava aver recuperato la facoltà di parlare, mentre oggi, nell’ultimo video pubblicato, mostra delle difficoltà. Nel post su Instagram viene sommerso di messaggi d’affetto dei fan e anche di qualche colleghi. Da Marco Liorni a Simona Ventura, da Barbara De Rossi a Nicola Savino. Un coro unanime di ‘Forza Mauro!’.