’Pizza Week’ al fotofinish. Gusto tra classico e novità

Ultimi giorni sino a domenica 13 luglio per scoprire gusti originali ed inusuali di uno dei cibi più amati e consumati al mondo, riconosciuto patrimonio dell’Unesco: la pizza. La manifestazione, Pizza Week Milano Edition, giunta alla seconda edizione è curata da 50 Top Pizza, la guida online che recensisce i migliori ristoranti del mondo, e coinvolge le eccellenze milanesi con degustazioni, eventi e collaborazioni d’autore in 47 locali per 28 brand.

La città di Milano è diventata la vetrina delle diverse e variegate tendenze di questo piatto che è uno dei simboli più riconosciuto della cucina italiana nel mondo. Pizze per tutti i gusti e per tutti, come assicura Simone Nicolosi, pizza chef di Biga Milano che anche grazie al suo impasto per celiaci è stato proclamato ’Rivelazione dell’anno 2024’ dalla guida ’Pizza e Cocktail’ di Identità Golose e vincitore del premio ’Pizza Gluten Free dell’anno’. Domenica (13 luglio) a Biga Moscova, via Volta una cena a quattro mani formata da Simone Nicolosi, e Diego Vitagliano, titolare delle omonime pizzerie di Napoli, primo classificato di 50 Top Pizza Italia 2024 e secondo classificato di 50 Top Pizza World 2024. La pizzeria si distingue per gli impasti ben realizzati dal classico con stesura contemporanea, passando per quello a ruota di carro a lunga lievitazione, creato con farine poco raffinate, a basso impatto glicemico, ma anche gli impasti preparati per la pizza in teglia, il ’padellino’ e soprattutto l’impasto senza glutine, grazie al reparto ’gluten free’ appositamente allestito, per il quale Biga ha ottenuto la certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Per chi vuole provare l’alta cucina vi è un’inedita collaborazione con gli chef patron Alessandro Negrini e Fabio Pisani del Gruppo Aimo e Nadia Milano, sulla base croccante della pizza di Denis. La sua pizza croccante, nata da un impasto leggero e da una filosofia orientata alla stagionalità, alla sostenibilità e alla creatività, celebra il legame profondo con la montagna e il territorio d’origine. Nascono così, le tre pizze omaggio agli iconici piatti ’Aimo e Nadia’: pane e pomodoro diventa pizza in chiave gourmet, pizza zuppa etrusca una delle prime creazioni dei fondatori de Il Luogo Aimo e Nadia, così chiamata perché ispirata da alcune scoperte archeologiche in cui era emerso come gli Etruschi fossero amanti dei legumi, pizza ai fiori di zucca 1980 con protagonisti i fiori di zucchina, una provola dolce e filante, e una salsa scapece. Info, www.50toppizza.com