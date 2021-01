Il cibo è stato una delle (poche) consolazioni che ci sono rimaste nel 2020 segnato dalla pandemia di Coronavirus. E quando c'è bisogno di tirarsi su, poche cose fanno miracoli come la pizza, che non caso è stata la specialità da asporto e da consegna a domicilio più richiesta nel mondo. Il sito di comparazioni di assicurazioni MoneyBeach ha indagato i cibi più popolari per il takeaway in 109 paesi, in base al flusso di ricerche su Google: la pizza ha dominato in 44 nazioni, dando un discreto distacco alla seconda classificata, la cucina cinese.



In particolare in Europa è stato un plebiscito con poche eccezioni: ha messo d'accordo italiani e francesi, tedeschi e spagnoli, e poi islandesi, norvegesi, polacchi, belgi, svizzeri, austriaci, croati, sloveni, bulgari, montenegrini e albanesi. Fra gli altri paesi del mondo, la pizza ha vinto in Argentina, Giamaica, Marocco, Egitto, Madagascar, Arabia Saudita, India e Corea del Sud.



Il cinese ha invece conquistato le preferenze di 29 paesi, nella sua madrepatria come prevedibile e quindi ad esempio nel Regno Unito, in Irlanda, in Grecia, negli Stati Uniti, in Messico, in Colombia e in Cile.



Terzo il sushi, il preferito in Portogallo, Svezia, Romania, Brasile, Vietnam e Giappone (ça va sans dire). Altre scelte curiose: il takeaway più apprezzato in Russia è stato il kebab, nei Paesi Bassi e in Israele l'indiano, in Turchia la pasta, in Canada il fish and chips, in Thailandia il burrito, in Cambogia e nel Laos il pollo fritto, in Libano e nell'Oman il coreano.



I cibi takeaway più popolari nel 2020

1. Pizza, 44 paesi

2. Cinese, 29 paesi

3, Sushi, 10 paesi

4. Fish and chips, 6 paesi

5. Pollo fritto, 5 paesi