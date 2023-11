Pizza & Cocktails. Ricavi in beneficenza

Pizza Up è una due giorni, il 6 e 7 novembre, dedicata alla pizza contemporanea organizzata da Petra Molino Quaglia per il secondo anno consecutivo agli East End Studio di Milano (Via Mecenate 88A). Lunedì 6, a partire dalle 19, la due giorni aprirà anche al pubblico con PizzaUp&Friends, una grande festa con oltre 100 pizzaioli e mixologist da tutta Italia e dall’estero; ad accompagnare la serata il djset di Fritz Kalkbrenner (nella foto). Ricavi destinati alla beneficenza per Art4sport onlus fondata dalla famiglia Vio per recuperare i giovani con protesi di arto.