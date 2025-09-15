Pitti Fragranze. Mito, memoria, natura: il profumo racconta

Forse aveva ragione Marcel Proust che nella Recherche scrive: "Ma quando di un passato antico non resta nulla… solo l’odore e il sapore, più fragili ma più vividi, più immateriali e più fedeli, perdurano a lungo, portando senza cedere l’immenso edificio del ricordo". In tempi cupi ci rifugiamo nel mito, nella Natura e nell’immaginazione: Pitti Fragranze, che si è chiuso ieri alla Stazione Leopolda, è un osservatorio da cui predire il mondo con il naso.

L’edizione numero 23 ha il fascino di un Eden immateriale: tre giorni, oltre 230 marchi, il 74,5% stranieri, 46 debutti e una crescita che riflette un mercato italiano della cosmetica arrivato a 16,6 miliardi di euro di fatturato nel 2024 (+9%) ed esportazioni da 7,9 miliardi. Numeri che parlano la lingua di Excel, ma il cuore batte altrove: in profumi che promettono un Eden sensoriale fatto di miti, pesci vegetariani e rituali epidermici. Se aggiungiamo che Pitti Fragranze già nel 2024 ha contato quasi 1.700 buyer in tre giorni e che l’edizione 2025 spinge ancora sul pedale dell’internazionalità, si capisce che il mito non è fuga ma metodo: un modo con cui il settore organizza desiderio e valore e lo porta sui mercati.

Alla Leopolda si accentua la vocazione mitica del profumo non solo come estetica ma come racconto: è nata la sezione Soul & Skin, dedicata allo skincare di ricerca. Tra i protagonisti che incarnano questa ossessione per il mito, la memoria, la natura, c’è Setchu, brand di Satoshi Kuwata che presenta la sua prima, annusabile collezione: cinque fragranze realizzate assieme al naso Julie Massé. Una si chiama Ayu e s’ispira a un pesce d’acqua dolce giapponese, delicato, quasi trasparente nella carne, simbolo di purezza acquatica, di nostalgia da risaia all’alba.

Altro esempio: Meo Fusciuni, nome d’arte di Giuseppe Imprezzabile, non si limita a vendere bottiglie ma propone Memorie Olfattive, docufilm biografico: per lui la profumeria è cinema, poesia sdraiata sull’acqua tiepida di un porto siciliano, sull’odore dei suoi viaggi, come quello in Giappone che ha dato vita al fresco Isola.

Olfattorio Bar à Parfum invita il pubblico a varcare la soglia di nuovi racconti olfattivi: ānti, Antinomie, Fabbrica della Musa, Vertus, What We Do Is Secret sono i brand presentati in anteprima a Pitti Fragranze 2025. Marchi eccezionali con personalità diverse, connessi da valori come alta qualità e innovazione. Poi ci sono i marchi asiatici di skincare che ormai competono con quelli europei, in particolare i coreani. Brand come Beauty of Joseon, Klairs, Missha, Cosrx non solo producono creme e tonici più leggeri dell’aria stessa ma stanno spingendo verso profumazioni delicate, ingredienti fermentati, filtri solari invisibili, texture che scompaiono sulla pelle ma restano nella memoria olfattiva. Sono importati e distribuiti anche tramite rivenditori indipendenti italiani, e spesso citati nelle conversazioni sui trend a Pitti Fragranze che parlano di Clean Beauty, e Sensory Rituals, nientemeno.

Dentro questa costellazione, Lorenzo Villoresi gioca in casa e sceglie il suo Museo Villoresi e il Giardino degli Aromi per fare da cerniera tra bottega fiorentina e un mare immaginario. Presenta Teti, ninfa e madre di Achille: Villoresi la racconta come un’onda che diffonde giovinezza, tra note salmastre e frutti rossi, mughetto e magnolia, fiori d’arancio, gelsomino, mimosa e pesca.

Infine, una parentesi molto seria e molto divertente, come piacciono a noi: si chiama Kysh, ma potremmo chiamarla con il nome in codice di “V come Venere”, prima linea profumata per zone intime che arriva con la grazia di chi sa che il pudore non è censura ma progetto: creme, sieri, detergenti vaginali, formule delicate, testate, made in Italy e profumate con misura, perché anche la pelle più segreta ha diritto alla sua micro-sinfonia; e prima che qualcuno alzi un sopracciglio, li può usare anche un uomo. Il corpo, quando si parla di comfort, è meno binario delle etichette e più curioso dei regolamenti, non chiede certificati d’anagrafe ma pH rispettato e una fragranza che non invada, ma corteggi. Un segnale di come il mito della purezza si sia evoluto in mito della cura, anche se con una risata discreta di chi sa stare in società.