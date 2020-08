Le piscine degli hotel e dei resort più chic sono spesso delle opere d'arte, ma quando l'architetto è la natura non c'è gara. Ha a disposizione l'acqua più pura e i materiali più preziosi del mondo, scenari di contorno impareggiabili, e si può permettere di lavorare di cesello per secoli se non millenni. Così nascono i laghi sul fondo dei cenoti che si aprono nella foresta, come quello di Ik Kil nello Yucatán. Oppure le vasche scavate nella roccia a picco sul mare, come la Grotta della Poesia in Salento o Giola sull'isola di Thassos. O ancora le lagune formate da fiumi e cascate, come l'oasi delle Havasu Falls del Grand Canyon.

Nella gallery potete ammirare 10 fra le piscine naturali più belle (e per di più quasi tutte balneabili) del mondo.



Leggi anche:

- I 10 luoghi abbandonati dall'uomo e riconquistati dalla natura

- Dal più alto del mondo al più antico, 9 alberi da record. Le foto

- I 10 luoghi più strani (sulla Terra) che sembrano di un altro pianeta

© Riproduzione riservata