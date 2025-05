Pisa: arriva ’Star Event’. Spettacoli, cosplay e un grande flash mob

Appuntamento da non perdere il sabato 3 e domenica 4 maggio a Pisa con ‘Star Event’. Piazza XX Settembre e le Logge di Banchi tornano a fare da scenario all’edizione 2025 della manifestazione che riunisce tutti gli appassionati di Star Wars. In programma esibizioni dal vivo, laboratori, spettacoli e combattimenti coreografici.

Nel contesto di ‘Star Event’ è prevista una competizione riservata ai cosplay a tema Star Wars: si tratta, spiegano gli organizzatori, di una gara espositiva dinamica di ‘costuming’ e interpretazione con giudici di alto livello. La partecipazione è gratuita e aperta a singoli e gruppi previa iscrizione di ogni partecipante. L’iscrizione avverrà direttamente sul posto la mattina di sabato 3 maggio, dalle 10 alle 14.45.

Non mancherà un ‘Quiz Star Event’ con domande a tema Star Wars, rivolte al pubblico diviso su due livelli: under 12 e 13-99. Alla fine i vincitori riceveranno un premio a sorpresa. Grazie ai ‘Laboratori Stellari’, inoltre, ogni piccolo visitatore potrà trasformarsi in un personaggio di Guerre Stellari creando una maschera e una spada laser: adatto ai bambini dai 5 a 12 anni e completamente gratuito. Il numero di partecipanti è limitato per ogni sessione e le iscrizioni sono aperte già dalla mattina.

Da non perdere il flash mob di spade laser sabato alle 21.30: sullo scenario dei lungarni verranno accese le spade laser per dar vita sul Ponte di Mezzo a uno scontro leggendario. Tutti i possessori di una qualsiasi spada laser potranno partecipare insieme ai figuranti in costume. Informazioni e il programma completo dell’iniziativa sono disponibili all’indirizzo https://www.empisa.it/eventi/eventi-2025/star-event-2025/info-se25. L’evento è organizzato da ConfCommercio - Provincia di Pisa, coorganizzata da EMPisa - Star Wars Fan Club e Collego con la compartecipazione di Terre di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Pisa Turismo e Comune di Pisa.

co.da.