Pippo Delbono: "Un film per il mio Bobò. Luce e poesia del silenzio"

Al festival del cinema di Locarno, che si apre oggi per concludersi il 16 agosto, verrà presentato domani in anteprima mondiale il film documentario Bobò di Pippo Delbono. Attore, regista, autore di teatro, danzatore, sperimentatore, narratore, Pippo Delbono, 66 anni, è una delle personalità più complesse del panorama artistico europeo. Non gli manca, non gli è mai mancato il coraggio di percorrere strade artisticamente imperviei. Attore anche per il grande cinema d’autore – Io e te di Bertolucci e Io sono l’amore di Guadagnino – Pippo Delbono ha vinto per due volte il premio Ubu a teatro, e il David di Donatello per la regia del suo primo documentario, Guerra. Nel 1996, Delbono viveva una profonda crisi personale e artistica: si era scoperto positivo all’Hiv. Ed è proprio in quel momento che Delbono incontra Bobò: sordomuto, affetto da microcefalia, da 45 anni rinchiuso nel manicomio di Aversa. Pippo lo fa uscire, e lo porta con sé. Dove? Sul palco. È attorno al loro rapportoche Delbono costruisce il film che porta ora a Locarno. Pippo strappa Bobò al manicomio, ma Bobò a sua volta libera Pippo dal dolore. E Delbono racconta – attraverso i gesti, i balli, le facce di Bobò, morto nel 2019 a 83 anni – la vitalità che sta racchiusa dentro ognuno di noi.

Delbono, come racconterebbe in una parola l’incontro con Bobò, e il rapporto che è nato fra voi?

"Semplice: lui mi ha salvato la vita. Ci siamo salvati la vita l’un l’altro, e questo è accaduto per ventidue anni".

Lei stava vivendo un momento difficile.

"Avevo da poco scoperto la mia sieropositività. E a quell’epoca, indicava una situazione senza speranza. L’incontro con Bobò ha riacceso una luce in me".

Che cosa ha visto in Bobò?

"Un genio, un attore straordinario, una capacità incredibile di intonarsi a ogni momento. Una capacità quasi magica di comunicare. Era un poeta del silenzio, un’anima pura che insegnava l’umanità".

Bobò sembrava vivere il mondo e accettarlo con grande serenità.

"Sì, era sereno, e portava serenità anche nella compagnia teatrale. Quando c’erano tensioni, lui entrava sempre per calmare tutti. E ci riusciva".

Qual è stata la spinta che la ha portata a realizzare il film?

"La riconoscenza. Gli devo molto, moltissimo. E ho pensato: facciamo un omaggio a quest’uomo, così che possano conoscerlo in tanti. Il film è un gesto d’amore per custodire la luce di Bobò".

Che cosa le ha insegnato Bobò?

"A stare al mondo, a esplorare linguaggi diversi, che prescindono dal linguaggio. Io ero un suo maestro, ma il vero maestro era lui per me".

Se lo incontrasse adesso, che cosa gli direbbe?

"Grazie".

Il suo cinema è sempre al di fuori dei canoni, degli schemi. Spesso in anticipo sui tempi.

"In effetti, sono stato il primo a fare un film tutto con il cellulare. Dicevano che era impossibile, poi il film è diventato un caso, ha vinto dei premi. E adesso lo fanno in molti".

A teatro, sta preparando un nuovo spettacolo?

"Sì. Ho in mente il titolo: Voglio più luce. Sono le parole che disse Johann Wolfgang Goethe prima di morire: aprite le finestre, voglio più luce!".

Anche nella scena iniziale di Bobò lei vive una sorta di costrizione: al buio, chiuso da sbarre metalliche. Adesso in questa società si sente più al buio, o vede spiragli di luce?

"Io mi sento libero. Ma anche incapace di fare qualcosa di efficace rispetto all’orrore di quello che stiamo vedendo".

Si riferisce alla strage in Palestina?

"Vorrei fare qualcosa. Mi rendo conto di una ingiustizia pazzesca, ma – come tanti – non so come agire".

Nella scena teatrale vede luce?

"Non molta. C’è qualche spiraglio: come il lavoro di due donne, Natalia Di Iorio e Elena Di Gioia, alla direzione di Emilia-Romagna Teatro". Bobò arriverà nelle sale italiane in ottobre, per la Giornata mondiale della salute mentale.