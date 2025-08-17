Con Baudo se ne va l’ultimo pioniere della tv. Mario Riva lo ispirò, con Mike rivalità e rispetto

Roma, 17 agosto 2025 – Ci sono nomi che intere generazioni non conoscono, ma che hanno fatto la storia prima della radiofonia e poi della televisione italiana permettendo quindi a Pippo Baudo di essere quel che è stato, di avere appreso le loro qualità e di averle sapute trasformare in un successo planetario allevando altresì altre generazioni di colleghi di prima fascia dai quali ognuno dei conduttori attuali ha rubato qualcosa facendone tesoro.

Pippo Baudo con Mike Bongiorno durante la serata conclusiva della 57ma edizione del Festival di Sanremo (Ansa)

Mario Riva

Prima di Pippo sono almeno due i nomi che non si possono dimenticare. Uno di loro è morto nel 1960 cadendo dalle travi dell’Arena di Verona mentre si alzava il sipario per una puntata del “Musichiere”, programma cult della tv in bianco e nero. Si chiamava Mario Riva (in realtà Bonavolontà era il suo vero cognome), era romano e aveva solo 47 anni. Con le sue istrioniche qualità copriva ogni genere, dalla conduzione in radio e tv, alla prosa radiofonica, al teatro di rivista al cinema. La sua perdita fece piangere milioni di seguaci. La sua frase simbolo era pronunciata tutta d’un fiato: “Nientepopodimenoché”.

Nunzio Filogamo

L’altro volto che ha ispirato Pippo è stato quello di Nunzio Filogamo, che è morto nel 2002 qualche mese prima di festeggiare i 100 anni. Palermitano, prima in radio e poi in tv iniziava i suoi programmi con la frase “Miei cari amici vicini e lontani buonasera ovunque voi siate”. Fu lui a condurre le prime quattro edizioni del Festival di Sanremo, due in radio, poi fu estromesso con l’arrivo della tv perché le sua voce e i suoi modi di fare gentili e rituali ma che tradivano la sua dichiarata omosessualità non erano benvoluti.

Condusse la sua quinta edizione nel 1957, ma la riabilitazione durò solo un anno: il difficile rapporto con la “valletta”, l’attrice e contessa Marisa Allasio (“Poveri ma belli”), lo colpì definitivamente.

Da sinistra Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado ed Enzo Tortora

Il ‘durante’ Baudo

Questo è il prima di Baudo, che molti non conoscono; il durante Baudo invece ha visto salire con lui sui vari palcoscenici personaggi straordinari non solo del cinema, da Gassman a Sordi e via dicendo, ma altri conduttori la cui maturità e preparazione ha portato a un’epoca d’oro della tv difficilmente ripetibile. E il Pippo nazionale era il penultimo di questi santoni a essere ancora con noi. Ci resta, e speriamo per tanto ancora, Renzo Arbore a tenere alta quella bandiera.

Pippo Baudo e Renzo Arbore hanno condiviso decenni di storia della tv italiana

Elencare quelli con i quali la mia generazione è cresciuta e che hanno dato alla tv di Stato un’impronta straordinaria per poi spesso migrare, Baudo compreso, alla tv commerciale (non solo per questioni artistiche...) rischia di perdere per strada qualche nome. Ma come non ricordare il Corrado Mantoni – e poi solo Corrado , romano, classe 1924, che in radio nel 1968 già conduceva “La corrida” e in tv è passato da Miss Italia a “L’amico del giaguaro”, da “Canzonissima” a “La prova del Nove”, da Sanremo a “Domenica In” e “Fantastico”, portando poi su Canale 5 la sua “Corrida”.

E, senza ordine né alfabetico né di grandezza, Enzo Tortora, genovese, classe 1928, che con “Portobello” inventò un genere prima di essere travolto da accuse assurde e ingiuste che a 60 anni lo portarono a morire di dolore.

Ugo Tognazzi (Cremona 1922-Roma 1990) che con Raimondo Vianello (Roma 1922-Milano 2010) componeva una coppia con la quale il pubblico italiano ha scoperto la satira che infatti costò a entrambi l’epurazione dal piccolo schermo, ma non dal successo popolare; cosa accaduta anche per Dario Fo e Franca Rame. E come coppia ancora quella effervescente composta da Walter Chiari (Verona 1924-Milano 1991) e Carlo Campanini (Torino 1906-Roma 1984), o la conduzione raffinata e pulita di Alberto Lupo (Genova 1924-San Felice Circeo 1984) e Luciano Rispoli (Reggio Calabria 1932-Roma 2016).

Senza dimenticare Piero Angela (Torino 1928-Roma 2022) che aveva in comune con Pippo Baudo – e ovviamente con Arbore – la “professione” di musicista. Quello che in fondo era Lelio Luttazzi (Trieste 1923-2010), il prototipo dello showman a 360 gradi.

Ultimi ma non ultimi quelli che più di tutti hanno fatto evocare dualismi come quelli che nello sport sono alla base del successo individuale e costruiscono quello di coppia. Il primo è Maurizio Costanzo (Roma 1938-2023), il re di quei conduttori che dei talk hanno fatto spettacolo.

Pippo Baudo e Maurizio Costanzo (Ansa)

Pippo e Mike

L’altro è quello con il quale il dualismo si è più materializzato, spesso fatto solo per l’audience: Mike Bongiorno (New York 1924-Monte Carlo 2009), La storia di Michael Nicolas Salvatore Bongiorno è epica quanto quella del suo “rivale”, ma è proprio questa forma di rivalità che ha inventato la televisione moderna. Sono i due che hanno presentato più Festival di Sanremo, 13 a 11 per il conduttore catanese; che hanno fatto i maggiori ascolti con i loro programmi della tv che fu ergendola a forma d’arte e a modello sociale: il “Lascia o raddoppia” di Mike sta nell’empireo quanto il “Fantastico” e la “Canzonissima” di Pippo.

Che si siano amati i due è difficile da crederlo, ma che fra loro ci fosse uno smisurato rispetto è indiscutibile quanto la loro capacità di sedurre i telespettatori. I due numeri uno, non me ne voglia chi oggi cerca di seguire le loro orme. Appunto, che cosa resterà di questi anni eroici e sperimentali? Arbore, appunto, ma purtroppo anche una globalizzazione che ha colpito le idee in tv. Forse fosse vissuto qualche anno in più Gigi Proietti ci saremmo divertiti di più. Intanto salutiamo Baudo e tutto il mondo che stava attorno a lui. E Mike, lassù, lo ha sicuramente accolto con il suo “Allegria!”.