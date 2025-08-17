Passioni e amori travolgenti, Pippo Baudo oltre la tv. Quel desiderio di privacy difficile da mantenere

Roma, 17 agosto 2025 – Un gigante sul palco, Pippo Baudo, e davanti alle telecamere, un uomo con grandi passioni e travolgenti amori e repentine giravolte sia se si trattasse di rapporti personali sia professionali. Un uomo del Sud a tutto tondo, nato alle falde dei monti Iblei e nel cuore del grande barocco siciliano, patrimonio dell’Umanità. E della sua umanità ma anche della sua personalità il Pippo nazionale ha fatto tesoro.

Gli amori: due mogli, cinque compagne “ufficiali”, due figli, uno riconosciuto solo 34 anni dopo. Una vita tribolata a volte spericolata che Baudo ha tentato sempre di tenere lontana dai riflettori, ma visto la notorietà di alcune delle sue relazioni non sempre è stato facile.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli il giorno del loro matrimonio (Ansa)

Il primo figlio di Baudo nasce fuori dal matrimonio, nel 1962: la sua compagna, Mirella Adinolfi, era sposata con un produttore radiofonico, Tullio Formosa. Fino all’età di 4 anni riesce a frequentare Alessandro che lo crede uno zio. “Per l’adulterio era prevista la galera – spiegherà Baudo al settimanale Gente in un’intervista riportata da Fanpage –. Non potevamo conciliare la sua condizione di moglie e madre con la nostra relazione. Rimase con il marito e io accettai la sua decisione. Non avevo mezzi economici, né un lavoro stabile, che futuro potevo darle?”. Nel 1996 la decisione di riconoscerlo: Alessandro, che è un musicista, è tornato nel 2022 in Italia dall’Australia dove viveva per rimanere vicino al padre. Suo figlio Sean ha reso Pippo bisnonno nel 2010. “Sapere che lui era mio padre fu uno choc – raccontò in tv Alessandro –, ma non provo rancore per tutti gli anni persi: è una persona pulita e onesta”.

Baudo si sposa la prima volta nel 1970 con Angela Lippi e nello stesso nasce la sua seconda figlia, Tiziana, che ha lavorato prima come segretaria personale del padre – con cui ha sempre tenuto un rapporto molto stretto – poi nel campo delle pubbliche relazioni fra spettacolo e ambiente discografico. Nel 2010 ha partorito i gemelli Nicholas e Nicole.

Le altre due relazioni importanti di Pippo sono state quelle con Alida Chelli e Angela Russo. Con la figlia di Carlo Rustichelli, carpigiana, è rimasto per sette anni, assai meno con l’altra cantante e attrice romana. Alida, donna bellissima e artista sopraffina, era stata la moglie di Walter Chiari, dal quale ha avuto il figlio Simone Annichiarico, anch’egli nel mondo dello spettacolo. Dopo il divorzio e prima della lunga relazione con Pippo ne ebbe una con il conte Riccardo Agusta. Chelli, interprete di molti film e commedie musicali di successo come ‘Rugantino’ accanto a Enrico Montesano, è morta nel 2012 a 69 anni.

Il secondo matrimonio di Baudo è stato con la cantante lirica Katia Ricciarelli, sposata nel 1986. Lei con la sua voce assai raffinata e misurata era all’apice della carriera e si esibiva in tutti i teatri del mondo; quando ha conosciuto il numero uno dei presentatori aveva da poco concluso una lunga relazione col tenore José Carreras. “Con Pippo non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme – ricorda la soprano, separata dal 2004 e divorziata dal 2007 –. Indipendentemente da quello che c'è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale. Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente. Questo significa essere persone intelligenti. Diciamo che oggi si chiude un'altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”. Uno scontro ci fu quando Katia rimase incinta poco dopo che i due si fossero messi assieme e Pippo, raccontano le cronache, la convinse ad abortire perché era troppo presto per avere un bambino. Figlio mai più arrivato.