Come sta Pippo Baudo? La foto con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

“Oggi visita affettuosa al nostro Pippo”, è con queste parole che Tullio Solenghi ha presentato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae insieme a Massimo Lopez e Pippo Baudo. Il conduttore siciliano 88enne è apparso sorridente e in buona salute nell’immagine diffusa online dai due amici di vecchia date e ha, per questo, tranquillizzato i fan. Lo scatto arriva a dispetto di alcuni rumors che si erano diffusi nelle scorse settimane e che volevano Baudo vittima di un incidente domestico e, quindi, non in ottima salute. Una notizia che lo stesso conduttore aveva smentito.

Pippo Baudo e il rapporto speciale con Sanremo

Pippo Baudo (all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo) è in assoluto colui il quale ha presentato più edizioni del Festival di Sanremo. Il conduttore di origini siciliane è infatti stato padrone di casa della kermesse canora per ben 13 volte: la prima nel 1968 e l’ultima esattamente quarant’anni dopo, nel 2008, anno in cui trionfarono Giò Di Tonno e Lola Ponce con la loro ‘Colpo di Fulmine’.

Quest’anno, alla vigilia dell’accensione delle luci dell’Ariston, Pippo Baudo ha inviato una sua personale lettera indirizzata proprio al Festival: “A te devo gran parte della mia carriera, così come ti devono molto i numerosi artisti che hai lanciato. Sono davvero tanti talenti che, con la tua benedizione, ho avuto la fortuna di scoprire” ha scritto.

E ha poi continuato: "Sei come un lunghissimo Inno di Mameli, il cui vero titolo è ‘Il canto degli italiani’, che accompagna questa grande festa nazionale di cui tutti parlano”.

Ha aggiunto: “Bene o male che sia, anche chi professa di non averti mai seguito. Sei specchio della nostra società, ne rifletti gioie e dolori in tutte le sue declinazioni ed evoluzioni".

Carlo Conti e il Festival ‘baudiano’

Proprio in virtù del rapporto speciale che Baudo ha con Sanremo, il direttore artistico e conduttore dell’edizione 2025, Carlo Conti lo ha salutato dal palco dell’Ariston nel corso della serata inaugurale.

Non solo, Conti ha anche dichiarato di aver costruito il proprio Festival in stile ‘baudiano’ perché ispirato alla conduzione di colui che nella storia lo ha presentato per più volte in assoluto. “È lui che ci ha insegnato a farlo così” aveva detto.

Pippo Baudo, in quell’occasione, non ha tardato a rispondere: "Sono molto contento, mi fa veramente piacere" ha affermato.