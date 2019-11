Pinocchio, tutto sul film di Matteo Garrone

Il trailer

Il 19 dicembre uscirà nelle sale cinematografiche italiane 'Pinocchio', adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Il film è diretto da Matteo Garrone e vanta un cast che annovera fra gli altri Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Il trailer ufficiale, appena diffuso da 01 Distribution, ci consente di ammirare il mondo creato per il grande schermo da uno dei maggiori cineasti italiani, autore di chicche come 'L'imbalsamatore', 'Gomorra', 'Il racconto dei racconti' e 'Dogman'.La trama del film riprende quella del libro, che venne originariamente pubblicato a puntate fra il 1881 e il 1882. Troviamo dunque l'umile falegname Geppetto che costruisce un burattino e ci si affeziona come fosse suo figlio. Pinocchio è però uno spirito libero e irrequieto e finisce col cacciarsi nei guai: incontrerà persone che lo inganneranno, altre che lo sfrutteranno e anche una fata che gli promette di trasformarlo in un bambino vero se saprà comportarsi bene.Matteo Garrone ha scritto la sceneggiatura e curato la regia, probabilmente affascinato dalla metafora della condizione umana descritta da Collodi e anche dalla possibilità di lavorare su un immaginario favolistico che aveva già esplorato con successo in occasione del 'Racconto dei racconti'. Le immagini del trailer suggeriscono che la messa in scena abbia un enorme fascino.Nel cast troviamo Federico Ielapi (Pinocchio), Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Davide Marotta (Grillo Parlante), Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia) e Marine Vacth e Alida Baldari Calabria che interpretano la Fata Turchina da adulta e da giovane, rispettivamente. In ruoli più defilati, ma comunque importanti, ci sono Marcello Fonte (Pappagallo), Massimiliano Gallo (Corvo), Gianfranco Gallo (Civetta) e Teco Celio (Giudice Gorilla).