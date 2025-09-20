Pino Daniele è. De Gregori, Giorgia, Mannoia: "Un pezzo del nostro cuore"

Tutta ‘nata storia. Nell’estate di 44 anni fa a raccontare la musica di Pino Daniele sotto la luna del suo primo concerto in Piazza Plebiscito non c’era l’occhio invasivo della tv. Per lenire le ferite di una Campania offesa dieci mesi prima dal terremoto irpino, non servivano droni o steadycam ma il fiato, la calca e la passione di una città smaniosa di rialzarsi. Ecco perché tra quella notte carica di promesse e il kolossal andato in scena giovedì scorso con la registrazione, nella stessa cornice, di Pino è. Il viaggio del Musicante, concertone nel segno del Mascalzone Latino a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa, è difficile rinvenire legami capaci di andare oltre il fil rouge della musica. Quella in onda stasera su Raiuno, Rai Play e Radio 2 con la conduzione di Fiorella Mannoia e Carlo Conti è, infatti, una smagliante prima serata non troppo lontana da altri format canori che spadroneggiano col loro pieno di consensi e d’ascolti nei palinsesti estivi; a cominciare dal cast, condiviso con feste delle radio e awards di compagnie telefoniche. Quale sia il senso di affidare Che Dio ti benedica a Salmo, che la reinventa con la verve di uno Zucchero in tono minore, Amore senza fine a Raf o Sara a un disastroso Irama, lo sanno solo gli organizzatori. Ma questo è un rischio connaturato alla formula dello spettacolo. E il gioco vale la candela.

L’altra sera Antonio Diodato, che aveva appena venti giorni quando il Lazzaro Felice debuttò nel salotto buono della sua città, ha scatenato la standing ovation con Anna verrà, così come due veterani quali Tullio De Piscopo e Tony Esposito assieme a Clementino e Rocco Hunt l’hanno fatto con ’O scarrafone a riprova che la musica di Pino Daniele non è un fatto generazionale. Anche se storia, carisma ed esperienza contano, come rimarcato dalla Putesse essere allero di Francesco De Gregori e poi dall’esibizione di Enzo Avitabile. Enorme Giorgia in Se mi vuoi da sola e in Vento di passione a tu per tu con una Emma, sugli scudi pure in quella Stare bene a metà dedicata al padre Rosario scomparso nel 2022. E che dire di Elisa, a suo agio tra gli angeli in cerca di un sorriso di Quando come tra i "mille culure" e le "mille paure" di Napule è condivisa con la stessa Mannoia e con Geolier. Mahmood ha cantato Terra mia, Giuliano Sangiorgi Je so’ pazzo, The Kolors A me me piace ’o blues, Noemi Dubbi non ho, Fiorella la sempiterna Resta… resta cu’mmè con Ron e Quanno chiove con Stash.

Nella santificazione tv celebrata tra gli applausi degli undicimila di Piazza del Plebiscito, Pino è diventato “leggenda”, “genio”, “occhi, cuore, anima”: una narrazione fatta di lacrime, sguardi al cielo e dita che indicano l’infinito. Meno comprensibili gli sfondi elettronici surreali, del tutto avulsi dal contesto (e quindi punitivi per gli splendori di una città come Napoli) con nuvole, stelle, pianeti, tronchi d’albero, addirittura la scalinata di Trinità dei Monti finita lì chissà come.

"È stata una serata importante, un pezzo del nostro cuore, del mio in particolare perché con Pino nel 2002 abbiamo fatto una lunga tournée" ha detto Fiorella Mannoia ricordando pure lo scopo benefico dell’iniziativa, visto che i proventi del concertone andranno alla Onlus Open Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma. "Ci siamo frequentati – ha aggiunto Fiorella –, ci siamo voluti bene, per cui per me è una cosa in più. Non solo ho cantato le sue canzoni, ma lo porto dentro al cuore". Alessandro Siani, nel suo breve intervento, ha ricordato che "se Maradona è stato la mano di Dio, Pino è stato ‘a voce". Daniele, Maradona, Troisi, immagini (sacre) di un passato che non passa: "Se nella lampada di Aladino c’era un genio, tre nella stessa città non s’erano mai visti".