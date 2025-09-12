Pink Floyd e Wish You Were Here. I cinquant’anni del mito rock

Un atto d’amore nei confronti di Syd Barrett, che aveva fondato la band e che ne era uscito travolto dai disturbi mentali, che culmina nella maestosa Shine On You Crazy Diamond, una delle più grandi canzoni mai scritte sulla follia: l’album dei Pink Floyd Wish You Were Here compie 50 anni e si conferma e uno dei miti più persistenti della storia del rock. L’episodio più celebre accaduto durante le registrazioni dell’album di Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason ha qualcosa di inspiegabile: il 5 giugno 1975, proprio mentre la band stava incidendo Shine On You Crazy Diamond in quelli diventati poi gli Abbey Road Studios, Barret apparì sovrappeso, con una busta di plastica in mano, i capelli e le sopracciglia rasati. Irriconoscibile e muto, tornò un paio di volte. Prima della morte di Barrett nel 2006, Waters lo riconobbe da lontano tra la folla di Harrod’s. Poi più nulla.