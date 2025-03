Genuardi, il dolore di Luigi Di Fiore: “Mi dicevi che stavi benissimo...”

Roma, 14 marzo 2025 – “Me l’hai fatta grossa. Non te lo meritavi. Non così presto”. Affida ai social il ricordo dell’amico scomparso: Luigi Di Fiore e Pietro Genuardi avevano mosso i primi passi insieme nel mondo dello spettacolo, sul palco del Piccolo teatro di Strehler. Entrambi milanesi, erano diventati popolari con le prime grandi soap opera italiane, Di Fiore in Rai, Genuardi in Mediaset. Erano amici, si sentivano. “Nell’ultimo messaggio mi avevi rassicurato che stavi benissimo – scrive oggi Di Fiore su Facebook, – Il peggio sembrava essere stato superato. Poi il silenzio. Avevo intuito. Ho aspettato per dedicarti queste poche parole in attesa che la notizia diventasse ufficiale. Abbiamo cominciato insieme il nostro percorso condividendo i primi anni delle nostre carriere e dei nostri percorsi di vita”.

A portare via Genuardi è stata una malattia oncologica del sangue. La diagnosi era arrivata dopo l’estate e aveva costretto l’attore, impegnato nei panni di Armando ne ‘Il paradiso delle signore’, a lasciare il set. Non era un addio per sempre, prometteva. Lo aspettavano chemioterapia e trapianto. Ma Genuardi era fiducioso. “Tornerò più forte di prima”, scriveva in un post su Instagram lo scorso ottobre. E in effetti le cose parevano andare bene. A dicembre aggiornava sulle sue condizioni: “Si è concluso il secondo ciclo di terapie allo stato attuale con la remissione totale dei blasti (cellule del sangue malate)”. Tutto proseguiva insomma come da protocollo. Sarebbe servito un terzo ciclo di chemioterapia e poi l’intervento. Ma l’attore non è mai uscito dall’ospedale, l’Umberto I di Roma.

"Non te lo meritavi, carissimo Pietro – scrive Di Fiore – Non così presto. Sono smarrito. Il pensiero corre alla gioventù consumata insieme. Ti abbraccio fratello. Con immensa tenerezza”.

Il post di Luigi Di Fiore su Facebook

Quando Genuardi raggiunge il successo del grande pubblico, Di Fiore è già un volto popolare grazie al ruolo del medico Luca De Santis in ‘Un posto al sole’. Ma sono tante le fiction nel suo lungo curriculum. La piovra 5, Distretto di Polizia, Incantesimo, fino a Rocco Schiavone. Nel 2023 torna sul set di Un posto al sole, a 20 anni dall’ultimo ciack.