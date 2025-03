Ivan Bettini e gli altri: i personaggi di successo di Pietro Genuardi

Roma, 14 marzo 2025 – È scomparso questa mattina, all’età di 62, anni Pietro Genuardi. L’attore nei mesi scorsi aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia del sangue e, per curarsi, aveva interrotto i suoi impegni lavorativi. Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987, nel corso della sua carriera è stato impegnato principalmente a teatro ma il grande pubblico lo conosceva soprattutto perché ha preso parte ad alcune delle soap e fiction italiane di successo. Ecco quali sono i suoi ruoli che ricordiamo maggiormente.

Michele Nanni in ‘Vivere’

A cavallo tra il 1999 e il 2000 Genuardi è stato uno dei membri del cast della soap ‘Vivere’ in onda su Canale 5 nella fascia del mezzogiorno tra il 1999 e il 2008. L’attore ha preso parte a 233, episodi nel ruolo di Michele Nanni, un detective comparso a Como e dal passato oscuro. Il personaggio si è visto spesso nel corso della prima e della seconda stagione e ha fatto conoscere Genuardi agli spettatori delle fiction tv.

Ivan Bettini in ‘Centovetrine’

Decisamente diverso è stato per Genuardi il personaggio di Ivan Bettini in ‘Centovetrine’ (sempre in onda su Canale 5 dal 2001 al 2016) che, forse più di altri, gli ha regalato la grande notorietà. Bettini è presentato inizialmente come ‘villain’, un burbero nella vita e sul lavoro: viene lasciato da Rosa (la sua prima moglie interpretata da Sabrina Marinucci) perché la maltratta e, contemporaneamente, cerca di fare carriera mostrandosi capace di andare avanti ad ogni costo, senza scrupoli. Il suo rapporto nei confronti della famiglia Ferri è di odio e amore e, in particolare, vive una certa rivalità con il patriarca Ettore (Roberto Alpi) con cui si scontra in più occasioni tanto nel campo degli affari che in quello privato a causa di qualche triangolo amoroso. Successivamente a un periodo trascorso in carcere cambia vita e, poco dopo, scopre di avere una figlia nata da una precedente relazione. Pietro Genuardi ha ricoperto questo ruolo in ben 14 stagioni della soap.

Armando in ‘Il paradiso delle signore’

Se è vero che il personaggio di Ivan Bettini è quello per cui l’attore viene ricordato maggiormente, è anche vero che di recente il pubblico televisivo si era abituato a vedere Genuardi nei panni di Armando, il capomagazziniere della fiction Rai ‘Il paradiso delle signore’. Questo personaggio, a differenza di quelli interpretati nelle soap, è stato sin da subito totalmente positivo. Un uomo dedito al lavoro, colto, innamorato delle passeggiate in bicicletta e della sarta Agnese (Antonella Attili) che ha saputo conquistare i telespettatori. L’attore ha ricoperto il ruolo a partire dalla quarta stagione dello show e lo ha abbandonato alla fine della nona proprio a causa delle sue problematiche condizioni di salute.

Altri ruoli da ricordare

Nel corso della sua lunga carriera Pietro Genuardi ha partecipato anche ad altre fiction o film con ruoli minori rispetto a quelli che gli hanno regalato molto successo. Tra i tanti titoli ricordiamo ‘Il peccato e la vergogna’ e ‘Solo per amore’ su Canale 5 e il film ‘Brave ragazze’ diretto da Michela Andreozzi.