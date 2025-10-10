Piero Pelù. La potenza del rock con il Ritorno del Diablo Tour

Il Ritorno del Diablo Tour 2025 sarà l’occasione per tutti gli appassionati del rock di festeggiare insieme a Piero Pelù (nella foto) ben quattro anniversari: 40 anni di ’Desaparecido’, 35 anni di ’El Diablo’, 30 anni di ’Spirito’ e 25 anni di ’Né buoni né cattivi’.

Stasera alle 21 il tour fa tappa alla Casa del Popolo di Grassina (FI). La data era prevista al Viper Theatre, ma l’incendio che ha devastato il club ha reso necessario il cambio di location. Insieme a Pelù ci saranno i suoi ’Bandidos’ (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli ’Mitraglia’ alla batteria e Max Gelsi ’Sigel’ al basso) e un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto ’il Don’, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Sul palco passeranno in rassegna la storia del rocker fiorentino e del gruppo fino all’ultimo disco di Pelù ’Deserti’. La scaletta non può dimenticare ’El Diablo’, l’album del ’90 diventato un simbolo.

Il tour è l’occasione per festeggiare un altro momento fondamentale: era il 1985 e i Litfiba pubblicarono ’Desaparecido’, il loro manifesto. "Trentatré minuti di puro fuoco - ricorda Pelù - un viaggio breve, ma intenso, che ha scosso tutto. E quest’anno siamo pronti a farlo esplodere di nuovo. Riguardando le vecchie foto non posso che pensare a quanto eravamo affamati di cambiare tutto".

Maurizio Costanzo