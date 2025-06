L’Europa che ancora non c’è, Piero Graglia a Liberazione 80

Piero Graglia, professore di Storia delle relazioni internazionali e Presidente del Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee all’Università Statale di Milano, interviene domani sera a Liberazione 80, la rassegna ideata dal Partito Democratico di Belluno per commemorare l’80°anniversario della Resistenza e della Liberazione. L’appuntamento, dal titolo L’Europa che ancora non c’è. L’eredità incompiuta della Resistenza e del Manifesto di Ventotene, è per venerdì 13 giugno alle 20.45 a San Gregorio nelle Alpi, Sala Tina Merlin.

