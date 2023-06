Il picnic, un’occasione per stare insieme all’aperto e mangiare bene

Bastano pochi raggi di sole, un prato, un campo, le rive di un lago, ma anche una spiaggia e, se si rimane in città, un parco. Certo occorre essere muniti del necessario per pranzare all’aperto, rimanendo immersi nella natura. Ma, nel complesso, è davvero semplice – e piacevole – festeggiare in compagnia il 18 giugno, dedicato alla Giornata mondiale del picnic.

Origini francesi

Il picnic, infatti, è un’occasione per passare qualche ora all’aperto insieme ai propri cari e amici, ma anche per gustare del buon cibo. Alla fine del Settecento, in Francia, dopo la rivoluzione e l’abbattimento della monarchia, i parchi reali vennero aperti al pubblico per la prima volta, permettendo a questa usanza di nascere e svilupparsi. Il vocabolo “picnic” è entrato ormai a pieno titolo nell’italiano corrente, ma deriva dal francese “piquenique”, “qualcosa di piccolo da spiluccare”.

Nel Regno Unito

Nell’Ottocento, poi, il rito popolare si diffuse in Gran Bretagna. È stato allora che il vocabolo di origine francese ha subito le influenze anglosassoni ed è diventato il moderno “picnic” com’è noto a tutti oggigiorno. All'inizio del XIX secolo, a Londra, alcuni giovani dandy e trendsetter diedero vita a un vero e proprio club dedicato, la Picnic Society. Sfortunatamente, però, il circolo fu sciolto alla morte dei membri fondatori.

Record

Nel 2000 c’è stato anche un episodio da record mondiale: nel giorno della Presa della Bastiglia, il 14 luglio, la Francia ha organizzato, sulle sue coste, un ritrovo gigantesco con pranzi al sacco in cestini di vimini, e quant’altro, lungo ben 600 miglia.

Curiosità

Al di là della Giornata mondiale del picnic che mette d’accordo tutti, in Giappone la fioritura dei ciliegi è anche un segnale inequivocabile che dà il via alla stagione in cui i cittadini nipponici si riversano sui parchi per mangiare in compagnia in mezzo ai colori e ai profumi della natura. In Argentina e in altri luoghi dell'emisfero australe, il picnic è tipico del periodo natalizio, quando in quei posti fa caldo. In Grecia il picnic, con buon cibo mediterraneo e volo di aquiloni, è un rito legato alla religione: spesso è legato alla celebrazione della Quaresima.

Ambiente

Come ricorda la Giornata mondiale del picnic, questa usanza è fatta soprattutto di semplicità, genuinità, condivisione e – in linea con le sensibilità contemporanee – ecologia e sostenibilità. Nello spirito originario di questa pratica, ci vorrebbe un occhio di riguardo all’ambiente, per cui sarebbe opportuno non usare contenitori in plastica o in alluminio, ma borse e zaini termici in materiale green così come scaldavivande, portavivande e altri contenitori multifunzionali che mantengono inalterate la qualità del cibo, le cotture e la freschezza dei prodotti.

Nel cestino

Per riempire il classico cestino in vimini da picnic o una sua forma più moderna ed evoluta ci si può davvero sbizzarrire secondo i propri gusti e in base alle proprie esigenze. Pinzimonio e verdure in agrodolce sono perfetti sia per fare delle ghiotte bruschette sia per farcire il pane. Le carni possono essere portate anche crude o precotte se si ha intenzione di fare delle grigliate, anche con ortaggi e formaggi, ovviamente nei posti dedicati al barbecue e lasciando tutto pulito e in ordine. Insalate di pasta e di riso, la caprese, con mozzarella e pomodori, melone e prosciutto crudo e manicaretti da forno come lasagne, timballi e parmigiana di melanzane sono dei classici sempre attuali che favoriscono la convivialità, per saziare il palato e lo spirito.