Un Picasso sconosciuto all’asta a Parigi: è un ritratto di Dora Maar

Parigi, 18 settembre 2025 – Il suo valore è stimato intorno agli otto milioni di euro e andrà all’asta il prossimo 24 ottobre all’Hotel Drouot di Parigi, dove oggi è stato presentato. Si chiama ‘Busto di donna con cappello a fiori’ ed è un capolavoro di Pablo Picasso, ritrovato di recente. Un colorato dipinto a olio che ritrae l’artista Dora Maar, per anni compagna e musa del pittore spagnolo. L’opera misura 80 per 60 centimetri, fu dipinto l'11 luglio 1943 e acquistato nell'agosto del 1944 dal nonno degli attuali proprietari, un grande collezionista francese. Questi ultimi, a loro volta, intendono venderlo nel quadro di una successione.

Il quadro, che torna alla luce dopo decenni di silenzio, probabilmente accenderà l’interesse dei collezionisti internazionali. Il commissario incaricato della vendita Christophe Lucien, infatti, ha sottolineato come, sebbene – come detto – il valore sia "stimato intorno agli otto milioni di euro", il prezzo “potrebbe salire alle stelle".

"Sconosciuto al grande pubblico e mai esposto, se non nello studio del maestro spagnolo a Parigi durante l'occupazione", questo dipinto è "del tutto eccezionale e segna una pietra miliare nella storia dell'arte e nel lavoro di Picasso", ha spiegato l’esperto Agnès Sevestre-Barbé, presentando l’opera al pubblico. In effetti questo ritratto era noto agli specialisti e agli appassionati solo in bianco e nero ne catalogo ragionato delle opere del pittore e scultore di Malaga, in cui era menzionato. Ad attestarne l’autenticità, già peraltro ufficialmente riconosciuta, ci sono poi le foto scattate da Brassaï, amico di Picasso, che mostrano il quadro dentro lo studio del pittore