Piastre per capelli, la guida definitiva all’acquisto

Roma, 30 ottobre 2023 – Una piastra per capelli è un accessorio per curare lo styling dei capelli ampiamente utilizzato per varie ragioni. Si tratta di uno strumento elettrico che consente di creare varie pettinature, dalle onde ai riccioli fino ai capelli lisci. Si ottiene un risultato migliore e si risparmia tempo. Le acconciature realizzate in questo modo tendono a durare più a lungo rispetto ad altri strumenti di styling, soprattutto se si utilizzano prodotti per capelli fissanti. Molti prodotti di nuova generazione, inoltre, sono dotati di rivestimenti moderni che rendono i capelli più lucenti. Alcune piastre, poi, hanno impostazioni di temperatura regolabili, il che consente di scegliere la temperatura migliore in base al proprio tipo di capello, rispettandolo ed evitando di stressarlo. È comunque opportuno usare in abbinamento una crema termo-protettrice o un prodotto analogo.

Anche se l'acquisto iniziale di una piastra può sembrare costoso, si tratta di un investimento a lungo termine. Tuttavia occorre scegliere bene il prodotto in base alla considerazione di alcuni elementi.

Tipologia di capelli

Se si hanno i capelli sottili o trattati chimicamente, è importante optare per una piastra con impostazioni di temperatura regolabili in modo da poter selezionare una temperatura più bassa per evitare danni. Se si hanno capelli spessi o ricci, si potrebbe aver bisogno di una piastra con temperature più elevate per ottenere risultati efficaci.

Materiale

Le piastre per l’hair styling sono realizzate in diversi materiali, tra cui ceramica, tormalina, titanio e altri. La ceramica è ideale per la distribuzione uniforme del calore. La tormalina emette ioni negativi che riducono il crespo e migliorano la lucentezza. Il titanio si riscalda rapidamente. Tra le piastre più innovative ci sono anche quelle a vapore, che modellano e idratano la chioma. Sono dispositivi dotati di un serbatoio d'acqua – removibile – che riscalda l'acqua e la trasforma in vapore. Quest’ultimo viene rilasciato mentre si passa la piastra sulle singole ciocche.

Larghezza

La larghezza della piastra dovrebbe essere scelta in base alla lunghezza dei propri capelli e allo styling che si vuole ottenere. I modelli caratterizzati da uno spessore stretto (1,2 cm - 2,5 cm) sono ideali per capelli corti e frange e sono utili per creare riccioli più piccoli e onde definite. Le piastre medie (2,5 cm - 3,8 cm) sono adatte per la maggior parte dei tipi di capelli e lunghezze. Sono ottime per lisciare e modellare capelli di lunghezza media e possono essere utilizzate per creare onde di dimensioni medie. Quelle larghe (oltre 3,8 cm) sono consigliate soprattutto per capelli lunghi e spessi e per creare onde larghe e naturali su capelli lunghi.

Regolazione della temperatura

Come è stato già anticipato, è essenziale regolare la temperatura in base alle esigenze specifiche dei tuoi capelli. Per questo conviene acquistare una piastra che offre la regolazione della temperatura.

- Se si hanno capelli sottili o trattati chimicamente – dunque più sensibili al calore – è consigliabile utilizzare una temperatura più bassa, idealmente tra 150°C e 180°C.

- Per i capelli normali o leggermente ondulati, si può impostare la piastra a una temperatura compresa tra 180°C e 200°C, sufficiente per ottenere risultati efficaci senza causare danni significativi.

- Nel caso di capelli spessi o ricci, che richiedono più calore per essere modellati in modo efficace – purché non vengano danneggiati – si potrebbe aver bisogno di temperature più elevate, generalmente tra 200°C e 230°C, per ottenere lisciatura o per creare riccioli.

Altre caratteristiche

Alcuni modelli sono dotati di funzionalità tecnologiche innovative come il riscaldamento rapido, il blocco della temperatura e lo spegnimento automatico. Altri, poi, possono avere funzionalità extra come pettini integrati, display digitali, cavi girevoli, che, a seconda dei consumatori e delle loro esigenze, possono essere importanti. Può essere utile leggere le recensioni online e cercare marchi ben noti e rispettati nel settore. Le piastre per capelli sono disponibili in una vasta gamma di prezzi. È opportuno stabilire un budget prima di iniziare la ricerca e cercare una piastra che rientri nel proprio budget sempre con un occhio di riguardo alla qualità. Se possibile, sarebbe bene provare la piastra preliminarmente all’acquisto. Occorre controllare, infine, che il dispositivo abbia una buona garanzia, per stare tranquilli e poter avere assistenza nel caso in cui si verifichino problemi.