Dalla fantascienza alla realtà: le piante che si illuminano al buio. La rivoluzione cinese

Un team di scienziati della South China Agricultural University ha annunciato di aver creato delle piante grasse capaci di brillare al buio, subito associate a quelle del film Avatar.

Illustrato in dettaglio con un articolo sulla rivista scientifica Matter, il progetto non vuole però essere un semplice omaggio alla fantascienza, ma si propone di aprire la strada a nuove possibilità di illuminazione sostenibile e decorativa. Scopriamolo meglio...

Il trucco c’è... e si vede al buio

La luminescenza al buio delle piante è resa possibile grazie a particelle di fosforo fosforescente, simili a quelle utilizzate nei giocattoli e negli adesivi che si illuminano dopo che vengono esposti alla luce.

Dopo diversi esperimenti, i ricercatori cinesi hanno innanzitutto verificato che particelle della dimensione di 7 micrometri - grandi quanto un globulo rosso umano - assicurano il miglior equilibrio tra intensità della luce e capacità di diffondersi nei tessuti vegetali. Inoltre, contrariamente alle previsioni iniziali che facevano propendere gli scienziati per vegetali dai tessuti ariosi, è stato scoperto che le piante più idonee al trattamento sono le succulente, la cui struttura più densa ha prodotto una luminosità intensa e uniforme.

Le piante possono brillare in diversi colori, creando un arcobaleno luminoso che varia dal verde al rosso, fino al viola e al blu. Per ottenere questo magico effetto, occorre trattare singolarmente le foglie, iniettando o applicando le particelle in modo che vengano assorbite nei tessuti. Una volta integrate nella pianta, queste funzionano come dei piccoli serbatoi di luce: si ricaricano con l’esposizione al sole e successivamente emettono bagliori nel buio.

Limiti di durata

Unico limite delle piante “modello Avatar”: al momento non brillano in modo permanente. Dopo essere state esposte alla luce solare, riescono a emanare bagliori per circa due ore, con un’intensità che si affievolisce gradualmente, proprio come accade con i materiali fosforescenti usati comunemente nei gadget luminosi.

La volontà dei ricercatori è ora quello di sviluppare un mezzo iniettabile che possa rendere il processo più semplice e uniforme, evitando di dover operare su ogni singola foglia, ma anche più duraturo nel tempo. Con un ambizioso e davvero quasi fantascientifico obiettivo finale: “Immaginate alberi luminosi che sostituiscono i lampioni”, è l’idea suggerita dalla biologa Shuting Liu, a capo del progetto, che con il suo team punta realmente ad arrivare a una forma di illuminazione che combini alla perfezione tecnologia e natura. Nel segno di Avatar.