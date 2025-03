Piante, artigianato e design green. Che ’Experience’!

di Anna MangiarottiNell’Avancorte della splendida Villa Reale di Monza (viale Brianza 1), con splendidi giardini, 22 e 23 marzo, ore 10 – 19.30, Monza Green Experience, dopo aver attirato 6.000 visitatori l’anno scorso, amplia la sua offerta ad appassionati di botanica, artigianato e design green, e pure di green food (street food di alta qualità).

Tra gli espositori provenienti da tutta Italia con pezzi di creatività nel Pop Up Market, dentro le Serre della Villa, non mancherà neppure Ca’ Rogiolo, allevamento professionale di galline ornamentali Auraucana, Marans, Padovane, Olive Egger, Moroseta... Dove sarà pure attivo un laboratorio che ai più piccoli (3-10 anni) farà scoprire il mondo delle uova attraverso una lettura coinvolgente e attività creative, aiutandoli anche a realizzare un lavoretto da portarsi a casa (la prenotazione obbligatoria, è sufficiente telefonare al numero 340.1823605).

Nel vero e proprio Polo del Verde, ovviamente, ci sono gli espositori specializzati nei vari rami della produzione florovivaistica: rose, ortensie, orchidee, piante aromatiche, bonsai, piante acquatiche e perenni, senza dimenticare le numerose varietà di agrumi, le immancabili piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, bulbi e mediterranee, meli selvatici… e le tropicali tillandsie: in natura queste sono ancorate agli alberi, ma risultano ideali per arredare perennemente e purificare gli spazi della nostra quotidianità, apprezzate per le loro belle fioriture dai colori esotici, per la bassa manutenzione necessaria, per la capacità di assorbire gli inquinanti presenti nell’aria come i COV e la formaldeide.

Per la verità, anche come coltivare i frutti di bosco a casa propria, direttamente nel giardino o addirittura sul balcone, sarà spiegato allo Stand The Banker’s Jam da Andrea Tagliabue, guidando passo dopo passo, dalla scelta delle varietà più adatte allo spazio alla preparazione del terreno, fino alle migliori tecniche di coltivazione per ottenere una produzione abbondante e sana. Su questo tema, uno dei vari workshop per adulti. Sui kokedama giapponesi, un altro.

In un altro ancora, Caterina di zaRina Cosmesi insegnerà a realizzare un oleolito naturale con Helichrysum Stoechas, pianta dalle straordinarie proprietà calmanti, lenitive e antiarrossanti. Nel programma a 360° de ’Il teatro del fiore’, incontri e seminari gratuiti sono tenuti dagli stessi espositori e dedicati ai più esperti, ma anche ai recenti neofiti o a chi è desideroso di conoscere il mondo del verde.

Insomma, un appuntamento all’insegna del green, in una splendida location come quella dell’Avancorte della splendida Villa Reale di Monza e che ha in programma davvero numerosi appuntamenti.