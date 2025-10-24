Pianeta Onconauti. Tornare a vivere dopo un tumore

L’associazione Onconauti sempre più in prima linea nel supporto ai pazienti affetti da tumore. Domani sarà inaugurato a Bologna il ’Centro territoriale di terapie integrate oncologiche e reinserimento lavorativo’, dove sarà possibile seguire percorsi di medicina integrata altamente personalizzati.

"Il nostro metodo – spiega il direttore scientifico di Onconauti, Stefano Giordani – si basa su pratiche e tecniche non farmacologiche di provata efficacia scientifica che si sono dimostrate utili nelle varie fasi della malattia, dalla diagnosi alla cura, fino alla riabilitazione oncologica. Le linee guida SIO-ASCO e NCCN (aggiornate nel 2024) rappresentano la fonte scientifica di riferimento più autorevole".

Giordani, oncologo dell’Ausl di Bologna, attualmente in pensione, prosegue: "Questi interventi consistono nell’impiego combinato e contemporaneo, secondo un programma personalizzato caso per caso, di terapie mente-corpo, alimentazione salutare, attività fisica adattata e sedute di sostegno psicologico. Attraverso il nostro team, costituito diverse figure professionali, offriamo un approccio olistico e personalizzato efficace nel ridurre l’intensità dei sintomi e degli effetti collaterali secondari alle terapie, come dolore cronico, fatigue, distress, depressione, ansia e piccoli deficit cognitivi, e nel migliorare la qualità della vita. E collaboriamo con la Ausl, dove sono presenti i nostri volontari".

Un approccio che sembra ridurre anche il rischio di recidive: "Lo studio Challenge ha evidenziato, ad esempio, che nei pazienti affetti da tumore del colon ad alto rischio, l’aggiunta alla chemioterapia di un programma di esercizio fisico adattato associato a sedute di yoga e di educazione alimentare, ha ridotto del 30% il rischio di recidiva rispetto alla sola chemioterapia. A distanza di 5 anni, l’80% dei pazienti “allenati “ era libero da malattia , e dopo 8 anni il 90% era ancora in vita", afferma l’oncologo. Quello sul cancro al colon è uno dei dati, che saranno presentati oggi durante il convegno annuale dell’associazione, in corso all’ospedale Bellaria di Bologna.

Con l’inaugurazione di domani Onconauti si prepara a tagliare un altro importante traguardo. "Sarà uno spazio – spiega Giordani – dove poter essere accolti al termine o durante le terapie. Lo yoga, ad esempio, è l’attività di prima scelta contro l’ansia e la depressione. Bisogna fare capire alle persone che anche questo tipo di attività è terapia". La sede del centro, di proprietà della fondazione Carisbo, è stata venduta all’associazione "a un prezzo quasi simbolico", sottolinea il direttore scientifico, mentre diverse aziende hanno contribuito a sostenere il progetto e l’allestimento degli ambienti.

Le terapie integrate riservate ai pazienti oncologici sono gratuite per i primi tre mesi, previa iscrizione all’associazione, al costo di 37 euro all’anno. Trascorsi i tre mesi è possibile continuare a frequentare i percorsi del centro a tariffe sensibilmente agevolate. Tra le attività promosse dai volontari dell’associazione la pet therapy all’Ospedale Bellaria di Bologna: una volta alla settimana per due ore cani e gatti entrano in reparto a fare compagnia ai pazienti sottoposti ai trattamenti. "Ogni anno a Bologna si ammalano di tumore circa 6500 persone – conclude Giordani – Onconauti segue una media di 600 pazienti all’anno, che secondo le stime supereranno i mille nel 2026".