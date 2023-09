Pianeta Las Vegas. Gli U2 a “The Sphere“, tecno-tempio della musica. Bono: "Unico al mondo"

Andrea Spinelli

libero sono venuto qui per il combattimento sono in prima fila a Las Vegas e ce n’è uno grosso stasera” canta Bono nel nuovo singolo degli U2 Atomic City, in radio da oggi, assaporando il gusto acre della sfida. Quella col sé stesso di trentadue anni fa che gli mette davanti la scommessa di celebrare per 25 notti l’epopea di una pietra filosofale della sua discografia come Achtung baby. Un match duro, spietato, come quello di Tyson e Holyfield nel ’97 sotto i riflettori dell’MGM Grand che riluce nella notte non troppo lontano da qui, da questa smisurata astronave luminescente che è The Sphere, il Golem della Las Vegas 2023, il gigante da 2,3 miliardi di dollari che il quartetto irlandese trasforma da stasera al 16 dicembre nella nuova chiesa del proprio culto.

Compenso per essersi venduti l’anima al demone delle slot e dei casinò? Qualcuno dice dieci milioni di dollari più il 90% dei proventi di ogni concerto. Ma Bono, lungi dal sentirsi un Rolando al servizio dell’emiro di turno, preferisce inquadrare l’operazione da un’altra angolazione. "Che si tratti di stadi o di arene, gran parte degli impianti in cui suoniamo di solito sono stati costruiti per lo sport, mentre The Sphere coi suoi 164 mila diffusori di suono nasce per esperienze immersive nel cinema e nelle performance" dice. "Non ci sono altoparlanti perché l’intero edificio è stato concepito come un altoparlante, quindi, ovunque tu sia, hai un ascolto perfetto. Non c’è niente di simile al mondo e non ci sarà per molti anni. Se il nostro pubblico lo apprezzerà, penso sarà difficile tirarci fuori di qui".

Insomma, il gruppo di One, privato nella circostanza di Larry Mullen jr. a causa dei postumi di un intervento chirurgico (ma nel video del nuovo singolo, girato nel viavai di Fremont Street, il batterista ha voluto esserci lo stesso mentre in scena verrà sostituito da Bram van den Berg, motore ritmico della band olandese Krezip), nella notte polverosa del Nevada prova ad inseguire con U2 UV Achtung Baby Live at Sphere l’ennesimo sogno. Quello che gli offre davanti a 17.500 fan il ventre tecnologico della sfera alta come la Statua della Libertà che 54 mila metri quadrati di pannelli ricoperti da 1,2 milioni di led trasformano sotto la luna della “città atomica” (com’era chiamata negli anni Cinquanta per via degli esperimenti nucleari nel deserto del Nevada) in un pallone da basket, in una biglia, in una “snowball”, in una zucca di Halloween, in un occhio.

Anzi, nel caso di Bono, The Edge ed Adam Clayton – celebrati pure da una mostra interattiva all’hotel Venetian intitolata Zoo Station: A U2:UV Experience – in uno spropositato bulbo oculare da incidere col rasoio come Buñuel davanti alla macchina da presa di Un chien andalou per guardare all’epopea di questi loro quarant’anni senza respiro come mai gli era accaduto prima.

Poco rimane nella città che non dorme mai dello spirito con cui nel 1955 Liberace iniziò al Riviera Hotel l’avventura delle “residency”, le permanenze prolungate in città dei grandi entertainer per ampliare il ventaglio di offerte delle case da gioco. I concerti di Frank Sinatra al Sands, di Dean Martin allo stesso Riviera, di Elvis Presley all’(ex) Hilton fanno parte di un’iconografia che i bulldozer messi al lavoro per costruire la nuova Las Vegas non sono riusciti a portarsi via assieme ai calcinacci. Eventi spesso in perdita, programmati però a sostegno del “main business” della Sin City rimasto fino agli anni Novanta quello delle ragazze e del gioco d’azzardo; quando nel mondo dell’arte la città dei casinò era considerata il dorato fine carriera per celebrità in disarmo, il "cimitero degli elefanti dove il talento va a morire"” come la definì una volta Cher parlando di sé stessa.

La vera rivoluzione è arrivata negli anni Duemila grazie a Céline Dion, e a quell’A new day… portato in scena al Colosseum del Caesars Palace, sancta sanctorum della nuova idea di show “made in Vegas” a cui lei con due spettacoli e dodici anni di repliche ha consentito di incassare oltre 660 milioni di dollari solo di biglietti. Un trionfo che ha indotto Elton John a seguirla sullo stesso palco mettendo a bilancio con The Red Piano e The Million Dollar Piano 300 milioni di dollari. Terza in graduatoria, Britney Spears, “golden girl” dell’Axis Auditorium del Planet Hollywood Hotel con 137 milioni.

Successi che hanno determinato l’esplosione delle “residency” coinvolgendo uno stuolo di superstar che va da Jennifer Lopez ai Backstreet Boys, dagli Aerosmith a Janet Jackson, Usher, Sting, John Legend, Bruno Mars, Rod Stewart, Drake, Christina Aguilera, Carlos Santana, Diana Ross e molti altri ancora. Basta pensare che questa settimana, oltre a Bono & Co. l’Atomic City ospita Lady Gaga al Dolby Live Theatre, Adele al Colosseum e Katy Perry a The Theater of Resorts World.

Il successore degli U2 a The Sphere? Potrebbe essere Harry Styles, che nella pianificazione del suo 2024 sembra ci stia pensando seriamente.