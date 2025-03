Pianeta ’Didacta Italia’. Firenze capitale della scuola del futuro

Una finestra aperta sul mondo della scuola e dell’educazione. Dal 12 al 14 marzo Firenze, per l’ottava volta, ospita alla Fortezza da Basso, ’Didacta Italia’, la fiera dedicata alla formazione che, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, trasforma la città nella capitale della scuola del futuro. La manifestazione, organizzata da Firenze Fiera si conferma l’evento più importante dedicato alla formazione e l’innovazione del mondo della scuola. Un evento in costante crescita grazie a un prezioso lavoro di squadra, come sottolinea Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera.

"Ovviamente – afferma – c’è tutto il nostro impegno, ma è necessario ringraziare i partner, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, INDIRE, la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e tutte le istituzioni della nostra regione. Questa strategia delle alleanze ci permette di creare un evento di sempre maggiore rilevo".

"Inoltre – prosegue il presidente di Firenze Fiera – crescono gli espositori che quest’anno saranno 520 rispetto ai 430 del 2024. Parallelamente aumentano gli eventi e gli appuntamenti, che passano da 1780 a 2600. Il tutto distribuito su una superficie di 50mila metri quadrati suddivisa in nove padiglioni". A caratterizzare Didacta Italia 2025, "il fatto che – dichiara Becattini – non sarà dedicata a una personaggio di spicco, come in passato, ma ai 100 anni di INDIRE, uno dei più antichi istituti di ricerca del Ministero dell’Istruzione, per segnalare che già un secolo fa l’Italia si dotò di una struttura scientifica per accompagnare la crescita del sistema scolastico".

Accanto, un’ulteriore spinta in avanti nell’indagare tutti i segmenti connessi alla scuola. "Si è sempre più portati a pensare all’importanza della robotica o dell’intelligenza artificiale nella didattica – spiega Becattini – noi però rimaniamo legati anche al grande valore della componente umana. Gli strumenti sono necessari, ma ci sono anche persone che devono insegnare ed essendo Didacta dedicata principalmente a loro, riteniamo giusto sottolineare il valore della trasmissione dei saperi ai ragazzi". In primo piano anche il tema dell’ambiente e del green "che sempre di più deve rendere consapevoli i giovani".

Grande enfasi anche a tutte le arti performative, protagoniste dello Spazio delle Arti, perché "bisogna stare al passo con i cambiamenti che avvengono nel mondo della scuola anche seguendo le nuove direttive che arrivano dal Ministero". La fiera accenderà i riflettori anche sui temi sociali, dal bullismo alla violenza di genere compresa la disabilità motoria "perché ognuno – dichiara Becattini – veda riconosciuti determinati diritti nel frequentare gli spazi scolastici. C’è tutto l’interesse affinchè i ragazzi vengano debitamente formati, ma non bisogna trascurare la componente sociale che si inscrive nel tema più ampio dell’umanità della scuola".

A confermare l’interesse del nostro Paese verso tutte le tematiche legate alla didattica, oltre alla costante crescita della fiera, "la richiesta di farne degli spin off in altre regioni italiane, il prossimo sarà in autunno a Riva del Garda, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento. Non posso quindi che essere fiero che Firenze Fiera sia l’organizzatore di Didacta, il cui successo conferma che per migliorare un Paese non c’è nulla di più decisivo della qualità dell’istruzione", conclude il presidente.