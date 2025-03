Pianeta autismo . Attori in scena per sostenere il ’Comitato 365’

Due serate a teatro per sostenere l’attività dell’associazione bolognese ’Comitato Autismo 365’, in prima linea per la tutela dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Alle 20,45 del 29 marzo al teatro Faes di Milano e il 4 aprile – stessa ora – al Teatro della Fiducia di Bologna, andrà in scena la commedia “Allora sei tu“ (nella foto un momento dello spettacolo) scritta da Francesca Calderara e Davide Reali. Il ricavato sarà devoluto al ’Comitato Autismo 365’. Sul palco, Valentina Laurentia Bellezza, Giorgia Amelia Ferrari e Davide Reali, con la regia di Francesca Calderara. Info e prenotazioni per entrambe le repliche su www.vivaticket.com Posto unico: 11.50 euro

"Il nostro obiettivo primario – spiega la presidente di ’Comitato Autismo 365’ Francesca Delmonte – è ottenere dagli Enti preposti un sostegno terapeutico specifico per i nostri ragazzi, che li possa accompagnare in tutto l’arco della loro vita. Solo così potremo offrire loro l’opportunità di raggiungere il grado di autonomia in età adulta, di cui ciascuno sarà capace".

Gli spettacoli di Milano e Bologna si inseriscono nell’attività di sensibilizzazione promossa in occasione della ’Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo’ – che cade il 2 aprile – per richiamare l’attenzione sulla necessità di maggiore supporto alle 500mila famiglie italiane che convivono con questa realtà. Un momento di riflessione e inclusione attraverso il linguaggio universale del teatro.