PhotoGuard: ecco il software-vaccino che smaschera le foto fake dell’Intelligenza Artificiale. Come funziona

Roma, 26 luglio 2023 – Un software che riesca a mandare in tilt l'intelligenza artificiale e a impedirle di modificare le foto e a creare così dei fake. Si chiama PhotoGuard lo strumento messo a punto dai ricercatori del Mit di Boston: di fatto può già essere considerato come l'ultima frontiera nella lotta contro gli usi sbagliati dell'artificial intelligence, l'intelligenza artificiale appunto. La foto del Papa con addosso il piumino bianco? Quella del momento dell'arresto di Donald Trump? Esempi di fake foto che potreste non vedere più proprio grazie a PhotoGuard.

Come funziona PhotoGuard

Ma come funziona il software di PhotoGuard? Semplificando, si può dire che riesce a sfocare in automatico alcune caratteristiche dei pixel delle fotografie. Un dettaglio fondamentale per mandare in confusione gli occhi di programmi di IA come Dalle-e o Midjourney, molto popolari fra i manipolatori di fotografie. Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di muro tecnologico, chiamiamolo così che rende immune qualsiasi immagine da tecniche di manipolazione.

Quando è nato PhotoGuard

Il nuovo software anti fake foto sbarca sul mercato in un momento particolare: le grandi aziende del settore della tecnologia come Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI si sono unite nel Frontier Model Forum con un obiettivo specifico e chiaro: creare per il futuro modelli di IA sicuri e responsabili. Il forum è nato all'interno del Csail, il Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del Mit, guidato dal ricercato Hadi Salman. "Vogliamo coinvolgere sviluppatori, social media e responsabili politici per giungere ad una solida difesa contro la manipolazione non autorizzata delle immagini - ha detto Salman -. Lavorare su questo problema è urgente".

L'IA e il pericolo delle fake news

Il pericolo non solo delle fake foto, ma più in generale delle fake news è ben presente sia negli Stati Uniti che in Europa. Nei giorni scorsi le principali aziende tecnologiche impegnate nel settore dell'intelligenza artificiale hanno promesso al presidente americano Joe Biden di lavorare insieme per adottare misure concrete e rendere più sicuri i loro sistemi di IA. La Commissione europa invece, per bocca della vice-presidente Vera Jourova, aveva espresso la necessità di incrementare la lotta contro i contenuti fake generati dagli algoritmi: "Questi contenuti devono essere riconosciuti come tali e vanno etichettati". In Italia, secondo un rapporto del Censis, oltre il 75% degli italiani ritiene che con l'avanzare dell'IA artificiale sarà sempre più difficile controllare la qualità dell'informazione.