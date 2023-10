Pet da amare e coccolare. Il nuovo store a Milano è ’green’

Soluzioni a basso impatto ambientale su tutti i materiali e gli elementi fisici del negozio. Uno store ’green’ non solo nel layout, a partire dall’energia elettrica, prodotta al 100% da fonti rinnovabili, e dall’illuminazione ottimizzata, che rende possibile un risparmio del 25% sui consumi energetici.

È chiara la filosofia di Arcaplanet anche per il nuovissimo punto vendita di via Marghera 36 a Milano. Vernici ecologiche, pavimenti ottenuti con processi a ridotte emissioni di carbonio e una parete green pensata per assorbire CO2, si affiancano all’utilizzo di cartone di origine riciclata e nuovamente riconvertibile alla fine del ciclo di vita, permettendo di ridurre l’impatto ambientale da plastica del 90%.

Nel nuovo concept i prodotti sono presentati seguendo i bisogni dei clienti (cane, gatto, piccoli animali, giochi e snack, mondo della casa e del viaggio) anziché per merceologia, questo per facilitare l’acquisto con un’esposizione più qualitativa e segmentata.

Nell’alimentazione, Arcaplanet riafferma la vocazione a offrire la gamma di prodotti più completa possibile per andare a comporre la dieta più adatta per il proprio amico del cuore. Grazie al forte incremento dei servizi omnichannel, a partire dal prossimo lancio della nuova app, il click & collect già scelto dal 25% della clientela digitale, e la completa revisione del programma loyalty, il Gruppo rinsalda la sua posizione come punto di riferimento nel pet-care capace di rispondere alle esigenze di tutti gli animali domestici, i Pet parents e l’ambiente.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato (8.30-20 e la domenica (9.30.19.30).