Nemo sta diventando sempre più piccolo. E no, non parliamo di favole

La ricerca di Nemo sarà sempre più difficile, perché i pesci che hanno ispirato il celebre protagonista del film d’animazione Disney Pixar, campione d’incassi nel 2003, stanno diventando più piccoli a causa dell’aumento delle temperature marine.

La scoperta degli scienziati sui pesci pagliaccio

Proprio così: i pesci pagliaccio si stanno rimpicciolendo e lo stanno facendo per adattarsi alle ondate di calore marino, secondo quanto scoperto da uno studio. Quelli che vivono nelle barriere coralline si sono ridotti in modo significativo proprio quando le temperature oceaniche sono aumentate. Gli scienziati hanno affermato che questa scoperta è stata una sorpresa e potrebbe spiegare la riduzione delle dimensioni anche in molte altre specie ittiche negli oceani del mondo. Le prove suggeriscono che molti animali si stanno modificando fisicamente per adattarsi al cambiamento climatico, inclusi uccelli, lucertole e insetti. La dottoressa Theresa Rueger, docente in Scienze Marine Tropicali alla Newcastle University, ha dichiarato: “Questi pesci possono rimpicciolirsi, e lo fanno per sopravvivere a questi eventi di stress termico. Non si tratta semplicemente di perdere peso come se stessero facendo una dieta, ma stanno attivamente modificando le loro dimensioni, diventando individui più piccoli che hanno bisogno di meno cibo e sono più efficienti nell’uso dell’ossigeno”. Peraltro questa non è l’unica ricerca che mette in guardia sul futuro di questi pesci: un altro studio era arrivato ad una conclusione simile già nel 2017.

Ci sarà un lieto fine anche per i veri ‘Nemo’?

I pesci pagliaccio, noti per i loro colori vivaci e il legame speciale con le anemoni di mare, sono tra gli abitanti più affascinanti degli oceani tropicali. Non sono solo graziosi da osservare, ma rappresentano anche un esempio straordinario di simbiosi marina. Appartengono al genere Amphiprion e vivono principalmente nell’Oceano Pacifico, nell’Oceano Indiano e nel Mar Rosso. La loro colorazione più comune è arancione brillante con strisce bianche bordate di nero, ma esistono oltre 30 specie con variazioni di colore che vanno dal giallo al rosso al nero. Questi pesci misurano generalmente tra i 7 e i 15 centimetri ma l’innalzamento delle temperature li sta portando verso un processo di riduzione delle proprie dimensioni per sopravvivere. ‘Alla ricerca di Nemo’ si concludeva con il classico lieto fine, non resta che augurarsi che anche nella realtà le cose vadano così.