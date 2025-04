I 50 giorni di scuola in più e le altre bufale: i pesci d'aprile più riusciti del 2025

Roma, 1° aprile 2025 - Come ogni anno, il primo giorno di questo mese è dedicato a notizie assurde, incredibili e assolutamente false per la tradizione del Pesce d'Aprile. Molte le bufale - simpatiche e non manipolatorie, come quelle che circolano solitamente - che sono già diventate virali sul web e che hanno strappato un sorriso ai lettori.

Da quelli più catastrofici alle scelte di marketing azzardate, passando per riforme che mai verranno attuate, ecco i Pesci d'Aprile più interessanti del 2025.

L'eruzione dell'Amiata

Il 1° aprile di quest'anno è partito con una notizia (ovviamente falsa) disastrosa: il monte Amiata, situato tra il Grossetano e la provincia di Siena, avrebbe eruttato. Il tutto accompagnato da una foto, anch'essa falsa e ritoccata, che vedeva il massiccio 'incoronato' da una serie di nubi di cenere. La spiegazione di un evento così inaspettato e inspiegabile? Il cambiamento climatico.

Ma niente paura, sebbene l'Amiata sia stato in passato un vero e proprio vulcano, la sua ultima eruzione risale a ben 230 mila anni fa, fatto che lo rende inequivocabilmente inattivo.

La bufala con l'eruzione del Monte Amiata è stata fatta circolare con questa immagine in allegato

Tanti scherzi a tema... kilt

Sono ben due gli scherzi a tema kilt scozzese riportati dalla testata britannica Express. Il primo vede protagonisti le celebri guardie di Buckingham Palace. La 'notizia' vedrebbe aggiungere un altro elemento particolare alla loro divisa, oltre al famoso e altissimo copricapo: il tradizionale indumento scozzese che ricorda una gonna. Assurdo, considerando che il loro nome è 'welsh guards', e quindi guardie gallesi e non scozzesi.

L'altro pesce d'aprile viene niente di meno che dalla Raf, le forze aer ee del Regno Unito, che 'hanno presentato' il nuovo caccia 'Tartan Air', caratterizzato da una livrea che richiama le trame di un kilt di colore azzurro.

Guardia di Buckingham Palace con il kilt, la bufala del Pesce d'Aprile

Il mistero Pogacar

Una 'notizia' ha sconvolto i fan del ciclismo questa mattina: Tadej Pogacar avrebbe rinunciato a partecipare a uno degli appuntamenti più importanti di ogni stagione, il Giro delle Fiandre. Un fatto inspiegabile per il campione sloveno, che avrebbe invece dichiarato di avere "altri piani in Italia", secondo il portale Bikeitalia.

Secondo la fonte, Pogacar preferirebbe dunque partecipare alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, in programma dal 4 al 6 aprile. Gli organizzatori dell'evento avrebbero parlato oltretutto di un superospite segreto.

Il nuovo snack EasyJet

Per celebrare la sua nuova base all'aeroporto Southend di Londra, EasyJet ha lanciato un nuovo snack da gustare sui propri voli: il gelato all'aglio con infuso di lumaca. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, i passeggeri avrebbero avuto l'opportunità di assaggiare il prelibato pasto già sugli aerei in partenza ieri.

Sebbene sia vero che Easyjet abbia inaugurato di recente un nuovo menu a bordo, il famigerato gelato all'aglio è solo un altro pesce d'aprile.

50 giorni di scuola in più

Una circolare del Ministero dell'istruzione e del merito ha scioccato docenti e alunni. Secondo quanto riportato dal portale Tecnica della scuola, il governo avrebbe deciso di accrescere il numero di giorni scolastici da 200 a 250, con un decisivo taglio alle vacanze estive.

I sindacati - così come gli studenti - sarebbero in rivolta. Il condizionale va usato in quanto, anche qui, ci troviamo di fronte a uno scherzo.

Il ristorante di sushi... all'acquario

Una vera e propria burla quella che viene da Trieste, dove nelle primissime ore di oggi è comparso uno striscione a dir poco particolare all'acquario cittadino. Il messaggio preannunciava l'apertura di un ristorante di sushi niente di meno che nello stesso edificio.

Lo striscione è stato rimosso in pochi minuti, ma almeno un pesce - quello d'aprile - è stato servito.

Il London Eye in tour

Un altro pesce d'aprile in salsa inglese. Il London Eye, la ruota panoramica di Londra nonché una delle sue più celebri attrazioni, andrà in tour nei punti turistici più famosi del mondo. Tra di essi Parigi, Amsterdam, Budapest e Sydney. Purtroppo, nessuna tappa italiana (per ora).

Per chi fosse interessato a salire sulla ruota londinese in una delle location temporanee del tour, la vendita dei biglietti è già disponibile dal 31 aprile. Una data che, però, non esiste.