Scoperta una tomba di 2.300 anni fa, i corpi legati e giustiziati: “Sacrifici umani rituali”

Un ritrovamento tanto macabro quanto eccezionale potrebbe riscrivere un pezzo di storia dell’antico Perù. Un gruppo di archeologi guidati da Henry Tantaleán, professore dell’Università Nazionale di San Marcos, ha portato alla luce una tomba di 2.300 anni fa contenente i resti di oltre una dozzina di individui, molti dei quali vittime di quello che appare come un sacrificio umano rituale.

Vittime di un sacrificio umano rituale?

I corpi, rinvenuti nel complesso templare di Puémape, sulla costa nord-occidentale del Paese, erano disposti a faccia in giù, con le mani legate dietro la schiena e corde attorno al collo. Diversi scheletri presentavano fratture craniche compatibili con una morte violenta. Sorprendentemente, non sono stati trovati oggetti di corredo o offerte funerarie come ha riportato il Daily Star.

Perché si tratta di un ritrovamento insolito: cosa non torna

“Si tratta di un ritrovamento insolito”, ha spiegato Tantaleán, argomentando così: “Queste persone furono un sacrificio offerto a un luogo di culto che, al momento delle sepolture, era già considerato antico”. Già, perché se il tempio risale a circa 3 mila anni fa, le sepolture sono molto più recenti, databili tra il 400 e il 200 a.C., ovvero fino a otto secoli dopo l’erezione del santuario. Secondo gli studiosi, il sito potrebbe essere stato già abbandonato, ma ancora venerato come luogo sacro dalle popolazioni locali.

Chi erano le vittime e qual era il significato di questo antico sacrificio. Proseguono gli studi

Resta però il mistero su chi fossero le vittime. Gli archeologi ipotizzano che potessero provenire dalla stessa comunità o da valli vicine. Per risolvere l’enigma, il team ha avviato analisi dettagliate sugli scheletri e punta a esami genetici che potrebbero rivelarne l’origine. La regione è già nota per i suoi ritrovamenti: solo lo scorso dicembre, nella vicina valle del Chicama, furono scoperti i resti di due adolescenti della cultura Moche, sacrificati in un rito aristocratico oltre 500 anni dopo i fatti di Puémape. Con i nuovi scavi, iniziati nel 2025, gli archeologi sperano di svelare non solo l’identità delle vittime, ma anche i significati simbolici di un sacrificio che, dopo 23 secoli, resta un mistero.