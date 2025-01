Star che hanno vissuto la povertà: da Jennifer Lopez ad Halle Berry e Jason Momoa

Le storie di molti personaggi famosi sono simili a fiabe moderne: nati poveri, questi vip sono passati letteralmente dalle stalle alle stelle. Ma in molti non hanno mai dimenticato le difficoltà dei loro trascorsi e gli insegnamenti che ne hanno tratto.

Jennifer Lopez

‘Jenny From The Block’, è il titolo di un successo di Jennifer Lopez. Un brano decisamente autobiografico, che racconta della provenienza della popstar da un quartiere periferico e malfamato come il Bronx. A 18 anni, la futura cantante aveva deciso di intraprendere la carriera di ballerina, ma sua madre non era d’accordo e avrebbe preferito che lei frequentasse il college. Dopo numerosi litigi, Jennifer scappò di casa e, per un periodo, non avendo un tetto, dormì su un divano della sala prove dove si allenava. “Ero praticamente una senzatetto”, ha raccontato J Lo in un’intervista a W Magazine. “Ma con mia madre ero stata chiara: ‘È questo ciò che voglio fare’”.

Halle Berry

Non è andata tanto diversamente ad Halle Berry. La celebre protagonista di ‘Catwoman’ si ritrovò senza un soldo a 21 anni, quando la madre si rifiutò di mantenerla perché disapprovava la sua decisione di voler diventare attrice. Nonostante tutto, Halle non si arrese e si trasferì a New York, dove visse in un rifugio per senzatetto. In un’intervista a ‘Reader’s Digest’, ha dichiarato: “Quel periodo mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a prendermi cura di me stessa, mi ha insegnato che ero forte e che avrei potuto vivere in qualsiasi situazione. Sono diventata una donna indipendente e sicura”.

Hilary Swank

Chi ha trovato un’alleata nella propria madre, invece, è stata Hilary Swank. Quando genitrice e figlia si trasferirono dal Nebraska alla California, all’inizio non avevano soldi e dovettero adattarsi a vivere prima in auto, poi in un appartamento senza mobili. "Un amico di mia madre vendeva la sua casa e ci disse: Non ci sono mobili, ma se volete potete dormire lì la notte. Durante il giorno però dovete andare via, perché dobbiamo provare a venderla", ha raccontato l’attrice, due volte premio Oscar. "E così ci siamo procurate due materassi ad aria e dormivamo lì. La mattina lasciavamo l’abitazione".

Jason Momoa

Mentre stava girando la prima stagione de ‘Il Trono di Spade’, Jason Momoa – in tempi recenti, uno degli attori più pagati di Hollywood – si trovò totalmente a secco. Non aveva nemmeno i soldi per acquistare un biglietto aereo per tornare negli Stati Uniti. Così, insieme al suo amico Brian Andrew Mendoza, affittò un furgone e, durante una pausa dal set, intraprese un viaggio attraverso l’Irlanda.

Altri casi

Jim Carrey, da adolescente, dopo la perdita del lavoro da parte del padre, fu costretto a lasciare la scuola e viaggiare per il Canada a bordo di un furgoncino insieme alla sua famiglia. Daniel Craig, da giovane, sognava di sfondare nella recitazione e intanto faceva il cameriere, ma la paga era così bassa che, in più di un’occasione, fu costretto a dormire sulle panchine dei parchi. Il regista James Cameron, mentre lavorava alla sceneggiatura di ‘Terminator’, è stato costretto a dormire per un periodo nella sua auto di seconda mano.