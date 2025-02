Permanente uomo, l’ultimo trend della bellezza maschile: ecco i vip che l’hanno scelta

Roma, 12 febbraio 2025 – Negli anni '80, la permanente era una vera e propria tendenza per le donne, ma ciò che sorprende è il fatto che oggi a sfoggiarla siano sempre più gli uomini. Questo trattamento, che sembrava ormai superato, sta vivendo, invece, una nuova ondata di popolarità, soprattutto nei saloni dei barbieri. Mentre le donne si accontentano di ricci voluminosi e morbidi, gli uomini più trendy vanno dal parrucchiere per ottenere quella che una volta veniva definita permanente.

I vip e la permanente

Dai volti noti di Hollywood a quelli italiani di Sanremo 2025, molti uomini sembrano non poterne fare a meno, scegliendo, però, una versione più contemporanea, attenta al look, ma anche alla salute dei capelli. Celebrità come Jeremy Allen White, Austin Butler, Josh O'Connor e Timothée Chalamet sfoggiano chiome ricce e movimentate, dimostrando che la permanente ha fatto breccia anche tra la Gen Z. In Italia, il trapper Tony Effe, protagonista della kermesse musicale, porta con orgoglio i suoi riccioli sul suo taglio burst taper, caratterizzato da sfumature laterali. Anche Stash dei The Kolors ha sfoggiato una chioma super curly.

Come mantenere sani i capelli

A detta di alcuni esperti del settore, il ritorno della permanente si spiega paradossalmente con il bisogno di rinnovamento. C’è da dire che, rispetto agli anni '80, i prodotti attuali, usati per questo trattamento, sono molto più delicati, non danneggiano la chioma e non lasciano odori sgradevoli. Il trend dei capelli ricci si traduce in tagli corti ai lati con ricci definiti sulla sommità o in onde morbide su chiome più lunghe. La tecnica moderna, inoltre, prevede l’utilizzo di bigodini più grandi e un’applicazione accurata per evitare danni. A casa, per mantenere i ricci in ottime condizioni, è consigliato l'uso di shampoo idratanti, balsami e maschere di qualità e fluidi che definiscono e idratano i capelli durante l'asciugatura con phon e diffusore. L'innovazione oggi è frutto di un miglioramento delle tecniche e dei prodotti, che rendono la permanente un trattamento moderno, sano e alla moda.

A chi non è consigliata

La permanente, pur essendo una tendenza in crescita ed essendo frutto, oggi, di un’attenta ricerca e innovazione, non è adatta a tutti, e ci sono diversi aspetti da considerare in fase preliminare. In primo luogo, non è consigliata su capelli troppo corti o sottili. Su chiome di lunghezza troppo ridotta o capelli molto fini, questo trattamento potrebbe risultare poco efficace, con i ricci che non si formano come previsto o con un risultato finale difficile da gestire. Non è mai consigliato su capelli già danneggiati da colorazioni o decolorazioni aggressive. I capelli fragili, in particolare, potrebbero subire ulteriori danni aggiuntivi, come secchezza e rottura. Meglio far precedere l’eventuale permanente da un programma di ristrutturazione della cute e delle ciocche. Anche le persone con capelli naturalmente ricci dovrebbero fare attenzione. In generale, prima di fare la permanente o altri trattamenti chimici, è sempre opportuno chiedere la consulenza di un esperto e affidarsi alla sua professionalità.