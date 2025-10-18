’Periferico’: ultimi giorni. Performance tra politica arte e comunità

Ultimi due giorni di appuntamenti per partecipare al Periferico Festival, rassegna di pratiche performative site-specific a Modena, curata dal Collettivo Amigdala e giunto alla sua XVII edizione. Oggi, dalle 15 alle 17 all’OvestLab, la Casa delle donne Lucha y Siesta conduce il laboratorio La città transfemminista, un’esplorazione collettiva per mappare la città come luogo di relazioni e resistenze. Alle 19.30 seguirà la conferenza La cura è politica: madri, lavoratrici domestiche, attiviste e infrastrutture del potere con Elke Krasny, professoressa all’Accademia di Belle Arti di Vienna. L’incontro approfondisce il rapporto tra cura e potere, ampliando il concetto di infrastruttura oltre la sua dimensione fisica, verso una prospettiva sociale e politica.

Chiude la giornata, alle 21 all’OvestLab, lo spettacolo La parte inventata / la parte immaginata di Teodora Grano (nella foto). L’autrice, performer e ricercatrice presenta in prima nazionale un lavoro intimo e toccante, ovvero l’incontro di un gruppo di donne over 70 che si confrontano sul tema della morte.

Il festival si conclude domani con un’esperienza di lunga durata: dalle 11, con partenza da OvestLab, prende il via Here – Sono nata per camminare del Collettivo Amigdala, una soundwalk (passeggiata sonora) di dieci ore che intreccia le voci di donne e persone queer per riscrivere la memoria e lo spazio urbano della città.

a. a.