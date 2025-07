Pergolesi e Spontini Festival ’Viaggi e miraggi’ al centro. E arrivano i ’concerti in cantina’

Proseguirà fino al 28 settembre la 25ª edizione del Pergolesi Spontini Festival, intitolato a due dei più grandi compositori della storia della musica, entrambi marchigiani: Giovanni Battista Pergolesi, originario di Jesi, e Gaspare Spontini da Maiolati, sempre in provincia di Ancona.

’Viaggi e miraggi’ è il tema della rassegna (inaugurata ieri sera) che fino al 28 settembre offrirà una programmazione diffusa, con trenta appuntamenti ‘itineranti’ fra borghi e città della Vallesina, Jesi, Maiolati Spontini, Morro d’Alba, Monsano, Montecarotto e Poggio San Marcello: concerti dal barocco al classico, dal jazz al pop, spettacoli di danza, cabaret, narrazione e circo contemporaneo punteggeranno il cartellone estivo che aprirà poi la strada alla 58ª stagione lirica di tradizione, in programma da metà ottobre al teatro Pergolesi di Jesi (l’apertura sarà il 17 ottobre con ’Don Giovanni’ di Mozart).

Fra i grandi eventi sotto le stelle, domani sera in piazza Federico II a Jesi, Tosca (con la FVG Orchestra diretta da Marco Attura) canterà le colonne sonore dei più bei film di animazione, poi domenica 20 gli Oblivion porteranno le loro irriverenti parodie musicali, e il 22 luglio verrà proposto il ’Gershwin and Bernstein songbook’, con musiche dei due compositori rielaborate da Marco Attura e Gianluca Piombo. Simone Cristicchi è annunciato il 26 luglio con il suo nuovo progetto ’Dalle tenebre alla luce’, poi il 27 luglio arriverà Sergio Bernal, re del flamenco, e il 2 agosto Eugenio Finardi festeggerà i 50 anni del suo primo album, poi il 3 agosto Alessandro Riccio, con l’ensemble di archi e di fiati dell’Orchestra della Toscana, racconterà Don Giovanni, fra musica classica e affabulazione. Un evento speciale anche a Morro D’Alba il 23 luglio con ’Soundtrack’: il maestro Marco Attura dirigerà il Time Machine Ensemble in un volo fra le più celebri colonne sonore.

Il festival proseguirà con appuntamenti anche a fine agosto e a settembre: per esempio, il 7 settembre al teatro Moriconi di Jesi, Marco Malvaldi (autore delle storie del BarLume) sarà narratore sul palcoscenico, affiancato dal soprano Alessandra Di Giorgio.

Fra le curiosità del festival, anche i ‘concerti in cantina’, un modo diverso di vivere la musica, fra degustazioni e sapori, come il 24 luglio all’azienda Sartarelli di Poggio San Marcello e il 1° agosto al Podere Vito Cardinali di Morro d’Alba, quindi il 28 agosto da Oppedentro a Maiolati Spontini.

Info, fondazionepergolesispontini.com

Stefano Marchetti