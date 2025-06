Perdersi e... ritrovarsi. Parte il grande viaggio nei labirinti di mais

di Stefano MarchettiAffrontare un labirinto è sempre una sfida, prima di tutto con se stessi: servono pazienza, determinazione e – sì – anche coraggio ma, come avviene nella vita, a volte è necessario perdersi per riuscire a ritrovarsi.

Nei campi le piante di mais sono ormai alte: proprio in questi giorni, dunque, stanno riaprendo numerosi labirinti ‘effimeri’, disegnati in enormi campi di granoturco, con un tracciato diverso di anno in anno. Sono vere e proprie opere di land art che accoglieranno migliaia di visitatori desiderosi di mettersi in gioco fino a quando, verso settembre, arriverà il momento... di raccogliere le pannocchie e i labirinti spariranno, in attesa di una nuova estate.

Presso l’Aia Cavicchio - Crop Circles a Medicina, a pochi chilometri da Bologna, è tornato da pochi giorni uno dei labirinti di mais più grandi d’Italia (95mila metri quadri), progettato dal ‘maze designer’ Ettore Selli. Lo scorso anno si ispirava al ’Mago di Oz’, quest’anno invece richiama ’Il Signore degli Anelli’: il labirinto di questa ideale ‘Terra di Mezzo’ si compone di due tracciati, quello di Gandalf per famiglie e scolaresche, e quello di Sauron per spiriti più temerari. Saranno organizzati anche eventi a tema e fra i sentieri si potranno incontrare hobbit, elfi e altri personaggi leggendari. Info, www.cprocircleslabirinto.it

’Controvento’ è il tema 2025 del famoso labirinto dell’azienda agricola Galassi Carlo di Alfonsine (Ravenna), un invito a mettersi in cammino anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta: su 70mila metri quadrati (pari a circa dieci campi di calcio) sono stati creati più di tre chilometri di sentieri. A completare l’esperienza c’è anche il suggestivo labirinto sospeso, un percorso di due chilometri e mezzo realizzato con canne di bambù e materiali di recupero. Info, www.galassicarlo.com

Compie dieci anni il labirinto Dedalo che riaprirà sabato 28 giugno presso l’azienda agricola Il Covato a Pisignano (Ravenna), non lontano da Cervia: è stato creato in una piantagione di circa otto ettari con un percorso interno di tre chilometri e mezzo (ma c’è anche un labirinto baby). E lungo l’estate saranno tanti gli eventi, come già la serata horror inaugurale, fra spiriti e zombie. Info, www.labirintodedalo.it

Appuntamenti ‘da paura’ verranno organizzati anche al labirinto Exitum, ‘la via d’uscita’, presso il Podere Salmastro di Sala di Cesenatico, sei ettari di superficie coltivata a mais a poca distanza dal mare. Info, www.ilpoderesalmastro.it

Dal 28 giugno al 7 settembre tornerà anche il labirinto di mais Hort a Senigallia (Ancona), che si sviluppa su circa sei ettari di terreno con un percorso di quattro chilometri, differente ogni anno. Fra gli eventi speciali, la caccia al tesoro dedicata soprattutto ai ragazzi e la serata Enigma, con misteri intricati e prove da superare, rivolta in particolare agli adulti, in un mix fra natura, gioco e adrenalina. Info, labirinto.hort.it